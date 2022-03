Ranque dos 10 Pokémon mais fofos

Pokémon é uma das maiores franquias de mídia que gira em torno de criaturas fictícias. E o termo “Pokémon” é uma abreviação de “Pocket Monsters”, significando que essas criaturas são o coração e a alma de todos eles.

Cada Pokémon tem sua própria classificação. Desde o tipo, conjunto de movimentos, árvore de evolução e aparência, cada Pokémon é único. Mas o que é certo é como cada Pokémon difere na aparência. Há alguns que parecem heróicos como sempre, como o Lucario, o Arcanine e o poderoso Dragonite realmente incorporam não apenas o visual, mas também a postura de salvar a humanidade e todos os outros. Há também os Pokémon de aparência assustadora, com Gengar, Banette e Mimikyu, para citar alguns.

No entanto, existem Pokémon fofos também. Das criaturas mais fofas aos com os olhos mais deslumbrantes, alguns deles estão sendo capturados por treinadores não por suas habilidades e força, mas por motivos estéticos. Se você busca a fofura na vida real, então no jogo de Pokémon, é compreensível se você procurar ter essas caras adoráveis.

Com isso dito, aqui está o nosso top 10 Pokémon mais fofos da história.

10) Rockruff

Rockruff é considerado o Pokémon Filhote. E a maioria dos filhotes, na vida real, são muito, muito fofos. Rockruff também está sendo apresentado como um cachorro no jogo, com seu pelo branco acinzentado e focinho marrom, sendo um Pokémon que adora cheirar as coisas por causa de sua capacidade de lembrar um odor por um longo tempo.

No geral, você pode ter um guarda e um amigo Pokémon fofo ao mesmo tempo se escolher Rockruff. Só não faça ele evoluir se quiser manter sua fofura.

9) Pikachu

O Pokémon Rato, Pikachu, é de fato uma das criaturas mais adoráveis ​​que existem na franquia. Mas não se engane com sua aparência de pelo amarelo, gordinha e atrevida. O Pokémon do tipo elétrico é um dos mais fortes a entrar nos ginásios. Seus ataques exclusivos Relâmpago e Investida Trovão são eletrizantes e poderosos.

Ainda assim, Pikachu não é o Pokémon mascote e o principal amigo de Ash por mais de duas décadas a toa. A relação de amor e ódio deles, especialmente no início da série de TV, é tão adorável que você pode querer ter seu próprio Pikachu também.

8) Shaymin

Se você falar sobre fofura, Shaymin é uma definição real disso, especialmente sua forma terrestre. O pequeno tipo de grama, parecido com um ouriço, é um Pokémon mítico introduzido na Geração IV. Não apenas sua aparência é muito atraente, mas também as flores nos lados esquerdo e direito o tornam tão refrescante de se ver.

Se Shaymin pudesse estar na vida real, seria delicioso mantê-lo como uma espécie de travesseiro fofo. Imagine se você pudesse se deitar nele, o conforto seria real.

7) Clefairy

A maioria dos Pokémon do tipo Fada são realmente fofos. E a maioria deles possui a cor rosada que pode ser vista especialmente no adorável Pokémon da Geração I, Clefairy.

Clefairy é gordinha, amigável e possui a habilidade “Cute Charm”. Uma velhinha que dá conselhos amigáveis ​​e cozinha comida saborosa para você se assemelha a este Pokémon. E é assim que se vê a ânsia de Clefairy em ter amigos no jogo ou na série de TV. Cleffa, a versão bebê de Clefairy, também está muito próxima na aparência.

6) Oshawott

Um Pokémon inicial em nossa lista? Claro, por que não? Oshawott é o inicial do tipo Água da Geração V. O Pokémon parecido com uma lontra marinha também pode parecer travesso às vezes, mas seu comportamento adorável torna agradável estar com ele.

Sua “vieira” colocada na barriga de Oshawott também é um bônus adicional de ser fofo e ofensivo ao mesmo tempo. É feita com os mesmos materiais de suas garras, tornando o Pokémon mais agressivo nas batalhas, além de ter uma forma de quebrar comida. Este pequenino é para sempre, então se você o escolher no começo, com certeza terá uma aventura maravilhosa.

5) Swablu

Você quer um Pokémon que é fofo? Bem, Swablu é a melhor escolha para você. O fofo Swablu é uma nuvem viva. Suas asas são como os pedaços celestiais brancos de nuvens fofas que você pode ver no céu, e seu corpo é muito macio.

Tem um bico, lembrando uma espécie de pássaro das nuvens. Swablu também tem uma aparência limpa e é o tipo de Pokémon que se parece com algo que você não pode colocar no chão. Evoluindo para Altaria verá uma versão mais madura, mas ainda fofa e elegante.

4) Togepi

O principal amigo de Misty, Togepi, o Pokémon ovo, é um dos mais adoráveis ​​da franquia. O bebê que vive em uma casca de ovo é fofo demais para assistir. Este Pokémon clássico da Geração I é o ovo que você não gostaria que fosse quebrado.

E sabe de uma coisa? Evoluir isso para Togetic e Togekiss ainda é divertido de fazer em termos de fofura. Esses dois, embora você veja que são criaturas diferentes, ainda são fofos à sua maneira. Tenha Togepi na sua lista de Pokémon para capturar e, com certeza, valerá a pena.

3) Chikorita

Falando de fofura e beleza ao mesmo tempo, ambas marcam presença em Chikorita, inicial da Geração II do tipo Planta da região de Johto.

Chikorita charmoso de todas as formas possíveis. Sua folha no topo de sua cabeça se assemelha a um cabelo comprido adequado para a aparência geral do Pokémon. Evoluir para Bayleef ou Meganium pode de alguma forma diminuir sua fofura geral, mas você ainda verá a aparência original de Chikorita.

2) Eevee

Eevee, como todos sabemos, é o Pokémon com mais evoluções da história. Ele pode se transformar em Flareon, Vaporeon, Jolteon, Espeon, Umbreon, Sylveon, Leafeon, Glaceon e Sylveon. Todos estes são realmente elegantes à sua maneira. Mas o Eevee original é muito precioso de se ver.

O pelo marrom de Eevee, o corpo corado e fofo e a estética creme são bastante requintados e reconfortantes ao mesmo tempo. Seus grandes olhos parecem falar o que o torna muito charmoso e adorável. Testemunhar isso correndo é um deleite para assistir, garantimos a você.

1) Jigglypuff

E para encerrar nossa lista dos 10 Pokémon mais fofos está Jigglypuff. Por quê? Basta olhar para ele.

É redondo, rosado, tem olhos muito grandes e tem um microfone. Este Pokémon cantante o torna o mais fofo da nossa lista, porque mesmo que a única letra que ele possa cantar seja “Jigglypuff”, ainda é divertido de ouvir. Mas esteja pronto assim que você adormecer depois que ele se apresentar – ele tem um marcador e adora desenhar em rostos.

