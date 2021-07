Pré-download de Pokémon Unite já está disponível no Nintendo Switch

Pokémon Unite está oficialmente disponível na eShop do Nintendo Switch e disponível para pré-download antes do lançamento do jogo, que será em 21 de julho.

Isso não significa que ele esteja disponível para jogar, só que a Nintendo liberou um download antecipado, que pode economizar o tempo dos jogadores quando o lançamento realmente acontecer.

Para fazer o pré-download do jogo, você só precisa encontrar Pokémon Unite na eShop do Switch, seja no seu console ou no site oficial da Nintendo. Depois, confirme que vai reservar o jogo na pré-venda (não é preciso pagar nada, porque o jogo é gratuito) e comece o download.

O jogo ocupa 928 MB do armazenamento do sistema, mas pode haver uma atualização no primeiro dia se algum erro de última hora for descoberto.

Pokémon Unite será lançado mundialmente para Switch em 21 de julho, com lançamento para dispositivos móveis em setembro, segundo a Pokémon Company e a desenvolvedora TiMi Studios. De acordo com o Suporte da Nintendo, isso significa que, já que Unite é um título apenas digital, ele deve estar disponível para jogar às 13h BRT do dia do lançamento. Mas isso ainda está sujeito a mudanças.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de julho.