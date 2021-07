Pokémon Unite será lançado no Nintendo Switch às 04h

Pokémon Unite irá oficialmente ao ar no Nintendo Switch às 4h em 21 de julho para todos os jogadores, embora pré-downloads estejam disponíveis antes do lançamento.

Essas cópias pré-baixadas do jogo serão desbloqueadas às 12h no horário local, mas não poderão ser jogadas até as 4h do dia 21 de julho.

A Nintendo já divulgou a página da loja do Unite na eShop do Switch. Isso significa que os jogadores podem pré-carregar o jogo para evitar um download maior quando ele realmente se tornar jogável.

Para pré-carregar o jogo, tudo que você precisa fazer é encontrar Pokémon Unite no Switch eShop, no seu console ou através do site oficial da Nintendo. Em seguida, você pode confirmar sua reserva do jogo, não há necessidade de compra, pois o jogo é gratuito para jogar, e começar a baixar o título instantaneamente.

O jogo requer 928 MB de espaço livre no armazenamento do sistema para fazer o download, embora possa haver uma atualização no dia um se algum erro de última hora for descoberto antes do lançamento.

Pokémon Unite será lançado mundialmente em 21 de julho para Switch, com uma versão móvel do jogo marcada para ser lançada em setembro, de acordo com a The Pokémon Company e os desenvolvedores TiMi Studios.

Também há um bônus para os jogadores que escolherem o Unite mais cedo. Qualquer pessoa que entrar no jogo antes de 31 de agosto desbloqueará automaticamente o Pokémon Mítico do tipo elétrico Zeraora. Ele estará disponível para jogadores móveis quando essa versão do jogo for lançada também.

