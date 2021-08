Pokémon UNITE chegará aos celulares em 22 de setembro

Pokémon UNITE será lançado para iOS e Android em 22 de setembro. Isso trará o primeiro MOBA de Pokémon para dispositivos móveis, junto com o jogo cruzado e progressão cruzada com a versão de Nintendo Switch do jogo.

O pré-registro já está aberto em ambas as plataformas móveis. E qualquer jogador que fizer o pré-registro antes de 22 de setembro receberá conteúdo bônus adicional, incluindo um novo Festival Style Pikachu Holowear se o jogo atingir cinco milhões de pré-registros. Com 2,5 milhões de pré-registros, todos os jogadores receberão a Unite License para Pikachu também.

E, como anunciado anteriormente, qualquer pessoa que atualmente joga no Nintendo Switch pode alternar livremente entre as plataformas, entrando em sua conta do Pokémon Trainer Club ou da conta da Nintendo para compartilhar o progresso entre os dispositivos. Por enquanto, parece que a única ressalva com a progressão cruzada é que os jogadores podem jogar com a mesma conta em dispositivos diferentes e o conteúdo comprado com joias será transferido entre eles, mas quaisquer joias compradas não serão transferidas.

Junto com a data de lançamento móvel, Mamoswine e Sylveon foram confirmados como Pokémon jogáveis ​​que serão adicionados ao jogo em um futuro próximo, com mais conteúdo a ser anunciado posteriormente.

