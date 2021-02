Pokémon Sword & Shield são os primeiros títulos da linha principal desde Gold e Silver a vender 20 milhões de cópias

Duas décadas e quatro consoles diferentes depois, a série Pokémon tem sua próxima chegada aos 20 milhões.

Seguindo o último relatório financeiro da Nintendo para o trimestre financeiro encerrado em dezembro de 2020, a empresa revelou que Pokémon Sword & Shield vendeu cerca de três milhões de unidades durante os três primeiros trimestres do ano fiscal de 2020 para atingir 20,35 milhões de cópias vendidas em vendas vitalícias.

Serebii Update: As of December 31st 2020, Pokémon Sword & Shield has sold 20.35 million units, an increase of 1.3 million in the past 3 months and the first to break past 20 million since Gold & Silver https://t.co/gDbXkHSvkT — Serebii.net (@SerebiiNet) February 1, 2021

Lançado em novembro de 2019, Sword & Shield marcou a primeira geração a receber novo conteúdo na forma de atualizações para download, em vez de novas versões aprimoradas lançadas como jogos separados. The Isle of Armor e The Crown Tundra ajudaram a consolidar as vendas dos jogos básicos do título de Pokémon da oitava geração. A série Sun & Moon vendeu mais de 25 milhões de unidades contando as variantes Ultra que tiveram quase nove milhões de cópias, de acordo com os dados de vendas da Nintendo.

A entrada mais recente talvez tenha experimentado sua reação mais veemente na série, no entanto, depois que a The Pokémon Company decidiu excluir alguns Pokémon de sua lista crescente de criaturas, Sword and Shield tornou-se a primeira série onde os jogadores não conseguiram obter todos os Pokémon do jogo por qualquer meio. A controversa decisão é conhecida como “Dexit”.

As críticas da comunidade também foram direcionadas a animações e gráficos reutilizados e mal implementados antes do lançamento do jogo. Independentemente disso, impulsionados pelas vendas crescentes do Nintendo Switch, Sword & Shield ainda estão procurando crescer cada vez mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.