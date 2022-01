Pokémon Legends: Arceus recebe atualização 1.0.1 no primeiro dia

A Pokémon Company confirmou oficialmente que Pokémon Legends: Arceus terá uma atualização no primeiro dia.

Essa atualização, que leva o jogo à Versão 1.0.1, vai ao ar em 27 de janeiro, com o início do lançamento global do jogo. A Game Freak não especificou grandes mudanças para esta atualização, só que ela deixaria o jogo “mais confortável de jogar” por resolver vários problemas que ainda estavam presentes quando as cópias físicas foram finalizadas.

É uma grande diferença ao comparar com as várias atualizações pré-lançamento que Brilliant Diamond e Shining Pearl tiveram em novembro do ano passado.

Em BDSP, faltava uma grande parte das funcionalidades antes dessas atualizações, como opções de comunicação, animações do jogo, efeitos sonoros e visuais e conteúdo pós-campanha. Só pelo fato de as notas serem curtas, parece que Pokémon Legends: Arceus foi produzido em uma versão mais completa que BDSP.

Como sempre, essa atualização já está disponível para download se você tiver adquirido uma cópia digital do jogo na eShop do Nintendo Switch. Aqueles que comprarem cópias físicas terão que baixar a atualização depois de instalar os arquivos básicos do jogo no console.

Pokémon Legends: Arceus lança para todos os jogadores à meia-noite da sexta-feira, 28 de janeiro, no fuso local.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de janeiro.