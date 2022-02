Pokémon Legends: Arceus Massive Mass Outbreaks explicado

Como parte da atualização gratuita Daybreak de Pokémon Legends: Arceus, uma nova mecânica de jogo foi adicionada ao jogo que desafia os jogadores a enfrentar Massive Mass Outbreaks.

Estas são iterações da mecânica pré-existente do jogo, as Mass Outbreak, que são eventos especiais em que uma espécie específica de Pokémon aparecerá com mais frequência por um determinado período de tempo.

Ao contrário da versão regular do método de encontro, os Massive Mass Outbreaks envolvem vários surtos acontecendo ao mesmo tempo e não levam necessariamente em conta o ecossistema do qual uma espécie de Pokémon é nativa. Isso significa que os jogadores verão mais do que um punhado de ícones em seu mapa, cada um designando uma espécie diferente surgindo como parte do Massive Mass Outbreak.

E, como o único requisito para desbloquear Massive Mass Outbreaks é terminar a história principal de Legends: Arceus, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a mais nova mecânica de encontro do jogo.

Como você sabe que um Massive Mass Outbreak começou?

Assim como nos Mass Outbreaks normais, o NPC do Security Corps que o acompanha em suas expedições da Jubilife Village é a chave para essa mecânica.

Cada vez que você for para a saída da vila para explorar a natureza de Hisui, este NPC notará que um Mass Outbreak foi detectado. Então, depois de abrir o mapa, você verá exatamente quais áreas têm um Mass Outbreak atualmente ativo dentro, que normalmente são denotados por um pequeno ícone do Pokémon que está invadindo o local.

No entanto, para Massive Mass Outbreaks, o ícone não será um Pokémon. Em vez disso, um grande ícone de “?” aparecerá sobre a área do mapa, o que significa que é um Massive Mass Outbreak e, assim que você entrar na área, você terá muitos Pokémon para capturar.

Novas mecânicas para Massive Mass Outbreak

Massive Mass Outbreaks adicionam vários novos elementos à mecânica anteriormente simples, incluindo tipos de surtos que darão aos jogadores diferentes recompensas ou desafios para completar. Tudo isso também é cronometrado, com os Massive Mass Outbreaks se dissipando após um certo período de tempo.

Os dois principais tipos de Massive Mass Outbreaks são marcados no seu mapa depois de investigar a área, com certas espécies de Pokémon mostrando uma pequena marca de brilho sobre seu ícone. Originalmente, alguns fãs pensaram que isso poderia significar que um Pokémon naquele surto era garantido como Shiny; no entanto, isso já foi desmascarado e o ícone é simplesmente usado para dizer aos jogadores que o surto é um surto especial.

Esses surtos especiais adicionaram incentivos de encontro, o que significa que, se você os eliminar, eles gerarão imediatamente um segundo surto em massa na mesma área. Eles estarão ligados à linha evolutiva de uma espécie, então se você vir um Surto Especial de Zorua de Hisui e eliminá-lo, um surto de Zoroark de Hisui começará depois disso. Isso pode levar ao aparecimento de Pokémon Alfa ou outras espécies raras, dependendo de como você reage a eles.

Além disso, uma nova Fruta foi adicionada ao jogo chamada Aguav Berry, que é usada exclusivamente para ajudar os jogadores com Massive Mass Outbreaks.

Sempre que um Massive Mass Outbreak aparecer, Mai e seu Munchlax também aparecerão no seu acampamento base. Ao alimentar Munchlax com Aguav Berry, ele descobrirá instantaneamente todos os Mass Outbreaks, mostrando exatamente quais Pokémon estão lá e se eles têm uma marca especial ao lado de seus ícones.

Isso não apenas economiza seu tempo investigando todas as espécies que aparecem nos surtos, mas também permite que você priorize os Pokémon que deseja encontrar.

Uma segunda marca também pode aparecer ao lado de cada surto, desta vez em forma de Aguav Berry. Se esta marca estiver ao lado de um Pokémon, significa que você pode coletar Aguav Berries neste local de surto, que é uma das poucas maneiras de pegá-las no jogo.

Com essas informações, você deve estar pronto para investigar os Massive Mass Outbreaks e todas as novas missões que os acompanham.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.