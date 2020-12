Pokémon GO Tour: Kanto supostamente terá caminhos diferentes com base no Pokémon Red e Green

Como parte da Estação de Celebração que a Niantic está realizando de 1º de dezembro a 1º de março em Pokémon Go, haverá seis eventos individuais no jogo com o tema de diferentes regiões do mundo Pokémon representadas no jogo para celular.

Enquanto o evento Celebração de Kalos está acontecendo com a introdução de vários Pokémon da sexta geração, agora sabemos que o nome do próximo evento com tema regional se concentrará em Kanto.

O evento se chamará Pokémon Go Tour: Kanto, que será totalmente inspirado nos jogos Pokémon originais: Pokémon Red e Green. Não se sabe exatamente o que a Niantic está planejando para o evento, mas sabemos que haverá uma pesquisa especial exclusiva em execução quando ela for lançada.

No Kanto Tour, os jogadores escolherão entre Red (vermelho) e Green (verde), com o Pokémon exclusivo e a pesquisa especial sendo diferentes dependendo do tema escolhido, de acordo com o banco de dados de Pokémon Serebii. Esta decisão levará os jogadores a colaborar com outros para tentar capturar todos os 151 Pokémon em um único dia.

As especificações de como o evento acontecerá e quais Pokémon estarão disponíveis, dependendo se você escolher o vermelho ou o verde, ainda não foram divulgadas, embora a Niantic provavelmente fornecerá essas informações em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de dezembro.