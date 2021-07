Os melhores iniciais em Pokémon UNITE

Não seria um jogo Pokémon sem a agonizante escolha de quem será seu Pokémon inicial. Pokémon UNITE não é diferente, mas ao contrário de outros jogos Pokémon, você não está muito preso à sua escolha.

Depois de concluir o primeiro tutorial, o jogo permitirá que você selecione uma Pokémon UNITE License de uma seleção de cinco, adicionando permanentemente esse Pokémon à sua lista de personagens jogáveis. Além disso, você também terá uma segunda adição permanente apenas aumentando seu nível de treinador para dois: Slowbro.

Isso ainda deixa o dilema de escolher um dos outros cinco. Até o fã de Pokémon mais casual reconhecerá alguns dos rostos nesta lista: Pikachu, Charizard, Snorlax, Eldegoss e Talonflame.

Aqui estão as nossas escolhas para os melhores iniciantes em Pokémon UNITE.

Pikachu

Imagem via Nintendo

Indiscutivelmente o mais icônico e reconhecível de todos os Pokémon, o Pikachu também é uma das melhores opções iniciais em Pokémon UNITE.

Pikachu é rápido como um relâmpago e os ataques elétricos do Pokémon têm excelente alcance, o que significa que Pikachu é um dos atacantes mais proficientes e mortais de qualquer um dos personagens dessa classe. Um dos movimentos especiais de Pikachu é Thunder Shock, que pode ser atualizado para Electro Ball, que causa dano a qualquer Pokémon em seu círculo e também os torna mais lentos. Retardar os inimigos é a chave para garantir o abate para você ou um colega de equipe.

A habilidade Thunderbolt de Pikachu (versão atualizada do Electro Web) causa dano em área massivo e atordoa os oponentes, enquanto o movimento Unite Thunderstorm causa uma quantidade absolutamente enorme de dano. Com tantos danos, Pikachu é uma ótima seleção inicial, já que o Pokémon é relativamente fácil e satisfatório de usar.

Snorlax

Imagem via Nintendo

Servindo como o tanque, ou o Defensor, Snorlax é o melhor nessa posição entre os iniciantes disponíveis. Uma unidade absoluta quando se trata de tamanho, Snorlax compensa o que falta em velocidade com uma estatística de resistência máxima.

Jogando como Snorlax, seu objetivo será absorver o máximo possível de golpes de Pokémon adversários e selvagens. A seleção de habilidades de Snorlax torna isso uma tarefa fácil de realizar. Você absolutamente deve atualizar a habilidade de Tackle para Heavy Slam, um ataque em área de efeito que causa muito dano e joga os oponentes no ar, impedindo-os temporariamente de usar suas habilidades.

No início, você pode aproveitar a habilidade de descanso de Snorlax para se curar a qualquer momento. Mais tarde na partida, isso pode ser atualizado para Block, que cria um escudo pelo qual os aliados podem passar. O movimento Unite de Snorlax Power Nap é como uma combinação de Rest e Heavy Slam, já que você rola sobre os inimigos enquanto dorme.

Talonflame

Imagem via Nintendo

Talonflame é um dos Pokémon mais rápidos do jogo. As habilidades do pássaro são perfeitas para o caçador que procura abater os inimigos em retirada ou emboscar aqueles que avançam muito.

Você vai querer atualizar Peck para Flame Charge, um avanço imparável em uma direção que causa dano, incendeia inimigos e aumenta sua velocidade de movimento. Acrobatics pode ser atualizado para Fly, um movimento que envia Talonflame para o céu, dando ao pássaro alguns segundos onde ele não podem sofrer dano e permitindo que ele escolha onde cair.

Flame Sweep é um dos movimentos Unite ligeiramente mais difíceis de dominar, já que você é lançado voando em uma única direção enquanto arrasta qualquer inimigo com você, mas pode ser usado com sabedoria com certas equipes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 22 de julho.