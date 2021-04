Os 10 Pokémon com o maior PC em Pokémon Go

Estas são as espécies mais fortes do jogo.

Pokémon Go oferece aos jogadores a capacidade de encontrar e capturar seus Pokémon favoritos ao longo de todas as gerações da franquia.

Com uma variedade de Pokémon disponíveis no jogo, pode ser difícil saber quais são os espécies mais fortes. Um fator que pode fornecer algumas dicas sobre isso é o PC do Pokémon.

PC significa Pontos de Combate e difere das estatísticas de um Pokémon. O PC pode basicamente ser resumido como estatísticas básicas com um modificador oculto chamado IV que ditará o poder geral do Pokémon na batalha.

Cada Pokémon terá um PC que pode ser aumentado conforme o Pokémon sobe de nível, mas alguns Pokémon naturalmente têm um PC máximo mais alto do que outros.

Com centenas de Pokémon e formas diferentes disponíveis no jogo, reduzimos essa lista às 10 espécies com o PC máximo mais alto.

Mega Gyarados

Imagem da The Pokémon Company

O Gyarados Megaevoluído tem atualmente o maior PC. Este Pokémon do tipo Água e Sombrio pode atingir até 5.332 PC e tem algumas estatísticas de ataque altas. Embora as megavoluções sejam extremamente poderosas, elas têm um custo. A forma também é apenas temporária. Apesar disso, o poder desta forma é muito incomparável e mais do que suficiente para dominar sua oposição.

Mega Charizard Y

Imagem da The Pokémon Company

Outra Megaevolução, Charizard Y é o Pokémon do tipo Fogo perfeito. Ostentando algumas das estatísticas de ataque mais altas do jogo, esta besta dizimará qualquer inimigo em seu caminho. O PC máximo que esta espécie pode ter é 5.037, o que é mais do que suficiente para torná-la um dos Pokémon mais poderosos do jogo.

Slaking

Imagem da The Pokémon Company

O Pokémon mais poderoso em sua forma básica, Slaking tem um PC máximo de 5.010. Este é um Pokémon completo com um único tipo, Normal. Se você está atrás de algo sem Megaevolução que ainda seja poderoso, Slaking é uma das melhores opções.

Regigigas

Imagem da The Pokémon Company

O Pokémon Lendário com o maior PC atualmente disponível no Pokémon Go é o Regigigas. Este tipo normal possui um PC máximo de 4.913. Para adquirir o Regigigas, os jogadores precisam localizar e derrotar a reide correspondente do Pokémon.

Mega Gengar

Imagem da The Pokémon Company

Como mais uma Megaevolução, Gengar possui um poderoso tipo duplo de Fantasma e Venenoso. Ele compensa sua falta de resistência com um ataque excepcional. Com um PC máximo de 4.902 e a maior estatística de ataque do jogo, Mega Gengar é a arma perfeita para manter no bolso.

Mega Ampharos

Imagem da The Pokémon Company

O Pokémon Ampharos do tipo Elétrico da segunda geração torna-se significativamente mais poderoso em sua forma Megaevoluída. Além de ganhar o tipo Dragão, esta forma possui um PC máximo de 4.799. Este estado temporário é uma das opções mais poderosas para o tipo Elétrico no jogo e um Pokémon que vale a pena adicionar ao seu time.

Mewtwo

Imagem da The Pokémon Company

Um dos Pokémon Lendários mais populares do jogo, Mewtwo também é um dos mais poderosos. Ostentando um PC máximo de 4.724, Mewtwo oferece aos jogadores o ataque perfeito do tipo Psíquico. Para capturar esta espécie, os jogadores precisarão localizar e completar a Reide correspondente.

Groudon

Imagem da The Pokémon Company

Ambos os Pokémon Lendários de terceira geração, Kyogre e Groudon, são Pokémon excepcionais altos valores de PC, de 4.652. Groudon, o Pokémon do tipo Terrestre, é um dos Lendários mais poderosos disponíveis no jogo no momento. Este Pokémon pode ser capturado completando a Reide correspondente.

Kyogre

Imagem da The Pokémon Company

Kyogre é a contraparte do tipo Água de Groudon. Esta é outra ótima opção e pode ser adquirida através do mesmo método completando a Reide correspondente. Se você tiver a oportunidade, valerá a pena capturar Kyogre, pois é o Pokémon do tipo Água mais poderoso do jogo.

Zekrom

Imagem da The Pokémon Company

O Pokémon Lendário de quinta geração Zekrom completa os 10 Pokémon com o maior PC em Pokémon Go. Ostentando os tipos Dragão e Elétrico, Zekrom tem muitas resistências e nenhuma fraqueza crítica. No seu máximo, esta espécie pode orgulhar-se de até 4.565 PC. Zekrom está disponível para ser capturado localizando e completando sua Reide.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de abril.