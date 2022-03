Oricorio dança em Pokémon Go com evento renovado do Festival das Cores

Pela primeira vez, jogadores de todo o mundo poderão participar do Festival das Cores em Pokémon Go quando a Niantic lançar um novo evento com o tema da popular celebração hindu.

De 15 a 20 de março, os jogadores verão Oricorio, o Pokémon Dançarino, aparecendo em seus vários estilos, dependendo de onde você o encontrar no mundo, junto com outros bônus e encontros.

Esta é a segunda vez que um evento Festival das Cores acontece no Pokémon Go, embora a iteração de 2021 tenha sido um evento regional exclusivo para a Índia, com apenas alguns bônus globais. Agora, a maior parte do evento foi adaptada para ser realizada globalmente, enquanto a Índia recebe alguns bônus exclusivos desta vez.

Oricorio está fazendo sua estreia no Pokémon Go durante este evento e será um dos vários Pokémon disponíveis em todo o mundo, mas com formas bloqueadas por região. Cada um dos quatro estilos de Oricorio aparecerá em apenas um local regional, embora capturar qualquer Oricorio contará para tarefas de pesquisa envolvendo o Pokémon.

Oricorio Estilo Flamenco : aparecerão na Europa, Oriente Médio e África

: aparecerão na Europa, Oriente Médio e África Oricorio Estilo Animado : aparecerão nas Américas

: aparecerão nas Américas Oricorio Estilo Pa’u : aparecerão em ilhas da África, Ásia, Pacífico e Caribe

: aparecerão em ilhas da África, Ásia, Pacífico e Caribe Oricorio Estilo Sensu: aparecerão na região Ásia-Pacífico

Um novo Desafio de Coleção estará disponível durante todo o evento, incumbindo os jogadores de capturar vários Pokémon que aparecerão com mais frequência, como Gligar e Croagunk. Novos itens de avatar e pesquisa de campo também estarão disponíveis para todos os jogadores.

Além disso, os jogadores na Índia terão um Desafio Regional para pegar um coletivo de 2 milhões de Pokémon e uma Caixa de Evento Regional, incluindo um Ovo da Sorte, um Módulo Atrair, um Módulo Atrair de chuva e um Módulo Atrair Musgoso disponíveis por 125 Poké Moedas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de março.