Onde encontrar a TM26 Earthquake em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl trouxe mudanças a várias ferramentas e mecânicas em relação aos jogos originais de 2006, onde os jogadores partiram em suas primeiras aventuras por Sinnoh. No entanto, os desenvolvedores da ILCA também voltaram atrás em algumas mudanças feitas ao longo dos anos, deixando algumas funcionalidades mais parecidas com as dos jogos originais da quarta geração — incluindo uma alteração às Technical Machines e às Hidden Machines.

Technical Machines (TMs) e Hidden Machines (HMs) são usadas para ensinar aos Pokémon ataques compatíveis que eles podem não ter aprendido naturalmente ao subir de nível. Isso pode ser feito apenas para expandir seu número de ataques ou como forma de passar por certos obstáculos do jogo.

Como as HMs foram totalmente removidas e viraram um aplicativo do Pokétch, a ILCA também fez com que as TMs voltassem a ser itens de uso único, que quebram após ensinarem o ataque ao Pokémon, pela primeira vez desde Black & White. No entanto, certos NPCs, como líderes de ginásio, darão mais de uma TM para você usar, o que dilui um pouco o prejuízo.

Mas, com essa mudança, algumas TMs mais procuradas, como a TM26 Earthquake, se tornaram mais valiosas outra vez, já que não podem ser usadas para sempre.

Earthquake é o ataque de Terra mais poderoso do jogo e um dos mais fortes de modo geral. Com 100 Power e 100 Accuracy base, ele causa dano imenso a qualquer inimigo, mesmo que seja usado por um Pokémon que não é do tipo Terra.

Caso você queira ensinar esse ataque ao seu Pokémon, será preciso entrar nas profundezas da Wayward Cave — a pequena seção sob a Cycling Road onde você normalmente iria para encontrar um Gible. Lá, você precisa ter acesso à habilidade Strength, chegar ao fim do puzzle da bicicleta e seguir para o sul. Uma escada levará até uma sala isolada, onde Earthquake será o único item.

Você pode conseguir mais cópias da TM Earthquake visitando o Battle Park e trocando 80 Battle Points por um Earthquake no balcão do lado direito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de novembro.