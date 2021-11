O vazamento de Pokémon UNITE aparentemente revela a data de lançamento e os detalhes de Decidueye incluindo novo Holowear

A nova atualização de balanceamento do Pokémon UNITE, atualização patch 1.2.1.11, está disponível para todos os jogadores, trazendo grandes enfraquecimentos para Greedent e algumas mudanças menores para um punhado de outros Pokémon.

Com o lançamento global da versão 1.2.1.11 da atualização de equilíbrio do Pokémon UNITE, os mineradores de dados descobriram muitos novos detalhes nos códigos do jogo, incluindo detalhes relacionados ao próximo Pokémon jogável, Decidueye.

O inicial do tipo Planta/ Fantasma foi sugerido para o jogo no início desta semana e foi previamente descoberto em outras minerações de dados. Mas se os dados extraídos da nova atualização do UNITE por várias fontes servirem de base, Decidueye será adicionado ao jogo em 19 de novembro.

Com base nas informações que vazaram, Decidueye será, como esperado, mais um atacante de longo alcance. No entanto, ele estará focado tanto no ataque quanto no suporte, em vez de ter alta mobilidade, e também é bom em pontuação.

Unite License: Decidueye [1/2]

🪙 10000 Coins

💎575 Gems

Release Date: 11/19/2021 pic.twitter.com/rFLyObc95Q — 🔍 Sobble's Unite Datamine 🔍 (@sobbleunitedtm) November 10, 2021

Entre seus movimentos vazados, ele começará com Leafage e Astonish antes de ser capaz de escolher entre Razor Leaf ou Leaf Storm, e Spirit Shackle ou Shadow Sneak respectivamente.

O Razor Leaf focará no dano e no aumento das estatísticas e ataques básicos de Decidueye, enquanto o Leaf Storm causará dano e lentidão aos oponentes. Spirit Shackle agirá como um ataque carregado que pode reduzir a velocidade de um Pokémon e causar mais dano em circunstâncias específicas, com Shadow Sneak sendo um ataque mais direto que diminui a velocidade de movimento de um oponente e as estatísticas de defesa, enquanto aumenta a velocidade de movimento de Decidueye.

Seu Unite Move é chamado de Nock Nock, e dispara numerosas flechas em uma determinada direção enquanto permanece estacionário, semelhante ao Unite Move de Cramorant em alguns aspectos. E, a habilidade de Decidueye é Long Reach, que fará com que cause mais dano aos oponentes que forem atingidos à distância.

Junto com sua progressão de habilidades, parece que Rowlet irá evoluir para Dartrix no nível cinco, e então novamente para Decidueye no nível sete. A Unite License para o arqueiro será supostamente muito cara, custando 10.000 Aeos Coins ou 575 Aeos Gems.

Decidueye não foi a única coisa descoberta nos novos dados, já que parece que muitos Holowear novos serão lançados nas próximas três semanas, incluindo uma skin Premium Adept Style: Machamp que custará ultrajantes 2.499 Aeos Gems, ou o equivalente de cerca de R$ 240, semelhante ao do Costume Party Style: Lucario e Sacred Style: Alolan Ninetales.

Outros Holowear detalhados no vazamento incluem Masked Style: Gengar, Checkered Style: Blissey and Sylveon e Star Cloak Style: Decidueye. Também haverá um grande desconto em itens de avatar de 26 de novembro a 3 de dezembro, com todas as roupas marcadas com 30 por cento de desconto.

Para pelo menos a parte Decidueye desses vazamentos, provavelmente teremos a confirmação das informações nos próximos dias, pois já houve dicas anteriores do Pokémon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de novembro.