O que as estátuas da Secret Base de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl fazem?

"All your base are belong to us."

As Secret Bases de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl são mais que salas vazias onde você pode se esconder e descansar por um tempo. Também não é possível simplesmente entrar em uma Secret Base por acidente: é preciso criar uma usando uma Digger Drill.

Se já tiver conseguido entrar em uma Secret Base, é provável que já tenha algumas estátuas (Statues) no seu inventário. As Secret Bases permitem que os jogadores coloquem estátuas por lá e concedem vários bônus por isso.

A maioria dos bônus aumenta a chance de certos tipos de Pokémon aparecerem no Grand Underground. Os bônus dependem do tipo e estado evolutivo do Pokémon. Se estiver buscando um Pokémon específico, você vai precisar juntar o máximo possível de estátuas do mesmo tipo, para aumentar as chances de ele aparecer no Grand Underground.

Por exemplo, se você usar uma estátua de Lucario, o jogo dará um bônus para Pokémon do tipo Lutador. O tipo será mostrado antes de a estátua ser colocada.

Para colocar uma estátua em uma Secret Base, você precisa interagir com a Crystal Ball no canto e selecionar a opção “Place a Statue” (“posicionar estátua”). Se tiver curiosidade de saber seus bônus ativos, você pode selecionar a opção “Statue Effect” na Crystal Ball e ela mostrará todos eles.

A cor da Crystal Ball vai mudar dependendo do tipo das suas estátuas, e quanto mais estátuas você tiver, melhor ela será. Os bônus das estátuas acumulam, então, se você encher a sala com estátuas do mesmo tipo, suas chances aumentam ainda mais.

O próprio texto da seção Statue Effect da Crystal Ball mostra como estão os bônus. Se você colocar poucas estátuas na sala, o texto deve dizer “Slightly raises the appearance rate of” (“aumenta levemente a frequência com que aparece”). O advérbio “slightly” (“levemente”) vai mudando à medida que você vai posicionando mais estátuas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de novembro.