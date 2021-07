O Passe de Batalha de Pokémon Unite vale a pena?

Nos últimos anos, os recursos no estilo Passe de Batalha se tornaram práticas comuns na indústria de jogos, especialmente com jogos gratuitos como Pokémon Unite. O recurso de monetização oferece aos jogadores a recompensa de cosméticos exclusivos, itens extras no jogo, entre outros recursos úteis, em troca de um pequeno preço.

Em Pokémon Unite, obter o passe de batalha custará aos jogadores 490 Aeos Gems, que custam cerca de R$ 44,90. Ao pagar esse preço, os jogadores terão acesso a todas as camadas do passe, incluindo as cosméticas bloqueadas.

Existem itens que podem ser ganhos dentro do passe de batalha sem exigir nenhum custo premium, o que pode justificar alguma hesitação dos jogadores. Vale a pena comprar o passe de batalha como está no lançamento de Pokémon Unite para o Nintendo Switch?

Vale a pena comprar o passe de batalha no Pokémon Unite?

Screengrab via The Pokémon Company

Se você está planejando jogar o jogo regularmente, você vai querer comprar o Passe de Batalha Premium para ganhar seus cosméticos exclusivos por um preço razoável. Mas se você está apenas testando o jogo ou não espera concluir o suficiente para receber tudo o que ele tem a oferecer, talvez não valha a pena.

Em primeiro lugar, separaremos o Passe de Batalha Premium e o Passe de Batalha Premium Plus, que oferece aos jogadores um bônus de 10 níveis iniciais.

Com as missões disponíveis para os jogadores completarem nas próximas semanas dentro do jogo, não é necessário comprar a versão Plus se você pretende jogar regularmente. Completar essas missões durante o jogo normal deve ser mais do que suficiente para substituir o impulso anunciado e economizar uma pequena quantia de dinheiro.

No momento, o Passe de Batalha Premium oferece aos proprietários uma variedade de cosméticos para seu treinador e a skin exclusiva Captain Style Cinderace. Para marcar todas essas skins, você precisará completar 100 níveis do Battle Pass. Portanto, se você não planeja investir tempo para fazer isso, evite comprar o passe nesta temporada.

Se você comprasse todos os cosméticos do passe de batalha a uma taxa semelhante à de outras roupas e skins, gastaria um pouco mais do que o passe de batalha premium vai custar.

Além dos cosméticos, os jogadores com o passe Premium ganharão mais 5.000 Aeos Tickets e 60 item enhancers do que aqueles que trabalham com sua parte gratuita. Esses tíquetes podem ser usados ​​para comprar itens, o que, por sua vez, pode ajudá-lo a enfrentar o adversário durante as partidas.

Aqui está uma olhada em tudo que você pode encontrar no Passe de Batalha desta temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 22 de julho.