Notas da atualização 1.2 de Pokémon UNITE

Pokémon UNITE está finalmente sendo lançado para dispositivos móveis, o que significa que a TiMi Studio e a The Pokémon Company têm algumas atualizações importantes reservadas para o jogo em termos de novo conteúdo e uma grande atualização.

Como esta é a primeira grande atualização que afetará o Nintendo Switch e os jogadores móveis do UNITE, os desenvolvedores lançaram uma atualização de balanceamento bem grande, junto com vários novos conteúdos que entrarão no ar na segunda temporada.

Junto com as melhorias gerais de qualidade de vida, um novo passe de batalha, correções de erros e um novo Holowear adicionado para vários Pokémon como Gengar, Lucario e Garchomp, jogo multiplataforma completo e vinculação de contas estarão disponíveis pela primeira vez. Novos eventos no jogo, Super Item Enhancers, Unite Squads e o retorno de recursos limitados do Modo Espectador também estarão ativos.

Quanto à atualização de balanceamento, Charizard, Venusaur, Cinderace e Talonflame receberam fortalecimentos em toda a linha, enquanto vários outros Pokémon, como Garchomp, Zeraora e Absol, saíram com mudanças principalmente positivas. Greninja e Wigglytuff são os dois Pokémon que mais receberam enfraquecimentos.

Aqui estão apenas algumas das maiores mudanças que serão aplicadas quando a atualização entrar no ar:

Cinderace Pyro Ball aumentou o dano total e reduziu o tempo de recarga

Charizard Fire Punch queima ao atingir vários alvos, fortlaecimentos para Flamethrower, Fire Blast e Seismic Slam

Venusaur Giga Drain obtém uma janela de redução de dano maior após o uso, Petal Dance recebe vários fortalecimentos

Talonflame Estatística de ataque aumentada, tempo de recarga de Fly reduzido e velocidade de movimento aumentada



Blastoise é provavelmente o maior vencedor, já que parece que a mais nova adição à lista do jogo sairá ilesa de outra atualização e continuará causando estragos em sua forma atual.

Atualizaremos o artigo original com a lista de todas as alterações de balanceamento que virão como parte da atualização do Pokémon UNITE em 22 de setembro, que entrará no ar às 04h, quando essa informação estiver disponível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de setembro.