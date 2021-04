Niantic expande o limite da lista de amigos de Pokémon Go para 400

Para coincidir com o lançamento de seu recurso de referência, Pokémon Go atualizou seu sistema de lista de amigos para permitir aos jogadores adicionar mais amigos e potencialmente obter mais recompensas.

A partir de hoje, os jogadores poderão adicionar até 400 amigos à sua lista de amigos, o dobro do limite anterior de 200 que os jogadores possuíam há meses.

Trainers, we're happy to share that we've increased the maximum number of friends you can have in Pokémon GO to 400! — Niantic Support (@NianticHelp) April 5, 2021

Isso tudo faz parte do movimento da Niantic para tentar fazer com que jogadores mais ativos se envolvam no Pokémon Go e interajam com outros jogadores ativos.

Com o sistema de referência, os bônus se aplicam aos jogadores que estão entrando no mundo de Pokémon Go pela primeira vez ou retornando de um intervalo prolongado. Especificamente, os códigos de referência serão aplicáveis ​​a todos os novos jogadores que nunca jogaram Pokémon Go antes e a qualquer jogador que esteja inativo por 90 dias ou mais.

Com o novo limite de 400 amigos, os jogadores poderão convidar novos jogadores para colher os frutos do sistema de referências e continuar a interagir com quaisquer jogadores ativos que já estejam jogando também.

Outras atualizações podem estar chegando, já que a Niantic continua adicionando mais recursos ao jogo, mas por enquanto, apenas a atualização do limite de amigos foi confirmada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de abril.