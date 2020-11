Niantic diz que o aumento do nível do Pokémon Go está chegando em breve

Niantic está mais uma vez provocando a remoção do limite de nível 40 que existe para jogadores de Pokémon Go há anos.

No início deste ano, os desenvolvedores confirmaram que o limite de nível do jogo será aumentado no futuro, embora nunca tenham dado um cronograma exato para quando a expansão aconteceria ou como isso afetaria os jogadores que já estavam no limite.

Level 40 cap? 🤔 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 17, 2020

Os dados para o limite de nível aumentado foram encontrados no código do jogo em abril, com algumas informações apontando para o número aumentando para pelo menos o nível 50. O grupo de mineradores de dados Pokeminers também encontrou alguns detalhes sobre níveis além do 40 na Atualização da versão 0.191.0 para Go no final de outubro.

Esta atualização incluiu um novo tipo de sistema de subida de nível girando em torno de missões de subida de nível, o que significa que os jogadores podem precisar completar tarefas especiais para subir de nível, uma vez que atingem um certo limite. Isso faria muito sentido, considerando quanto tempo o grind do nível 30 ao 40 levou para a maioria dos jogadores, oferecendo uma maneira mais confiável de ganhar XP de tarefas ao invés de simplesmente usar manipulações de XP, como evoluir toneladas de Pokémon para atingir os requisitos.

Novas recompensas para subir de nível também serão incluídas, mas os detalhes específicos não foram encontrados em nenhuma atualização de versão do jogo. Eles provavelmente serão recompensas muito grandes, já que o grind para qualquer que seja o novo limite de nível vai demorar muito para a maioria dos jogadores.

A Niantic disse que a atualização do limite de nível chegaria mais cedo ou mais tarde, mas com a Geração Seis de Pokémon também sendo adicionada ao código do jogo e todos os eventos atualmente planejados para acontecer até o final do ano, isso pode apontar para um Celebração de Ano Novo com Pokémon de Kalos e um novo limite de nível sendo adicionado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de novembro.