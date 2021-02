Melhores Pokémon Psíquicos em Pokémon Go

Em Pokémon Go, os jogadores têm a capacidade de capturar uma variedade de Pokémon diferentes das muitas gerações da franquia.

Todas as espécies de Pokémon são atribuídas a um ou dois tipos. Cada tipo tem um nível variável de força contra os outros, o que significa que algumas partidas serão favoráveis, enquanto outras serão mais difíceis. Esse tipo de sistema torna a seleção de Pokémon perfeito importante para cada batalha.

Para esta lista, vamos nos concentrar em Pokémon do tipo Psíquico, que são fortes contra inimigos do tipo Lutador e Venenoso. Embora haja uma grande variedade de Pokémon do tipo Psíquico disponíveis, alguns deles são mais eficazes do que outros.

Aqui estão os cinco melhores Pokémon do tipo Psíquico no Pokémon Go.

Mewtwo

Imagem da The Pokémon Company

Como um dos Pokémon Lendários mais conhecidos do jogo, Mewtwo também é um dos mais fortes. Em Pokémon Go, Mewtwo tem uma variedade de formas diferentes, sendo a forma Sombrosa a mais poderosa. Mas mesmo em sua forma básica, Mewtwo é o Pokémon do tipo Psíquico mais forte do jogo.

Mewtwo tem uma lista de ataques massiva que pode ser usada, incluindo ataques de muitos tipos diferentes. Mas para obter a maior quantidade de dano, é melhor ficar com um conjunto do tipo Psíquico. O melhor ataque rápido é Corte Psíquico, enquanto o melhor ataque carregado é Golpe Psíquico. A combinação dos dois dá a Mewtwo uma enorme quantidade de dano capaz de derrubar inimigos em confrontos favoráveis ​​ou neutros com facilidade.

Com 4.724 de PC no máximo, Mewtwo é um dos Pokémon mais poderosos do jogo de qualquer tipo e, como um Pokémon do tipo Psíquico, este Lendário de Kanto é a opção perfeita para destruir os inimigos.

Latios

Imagem da The Pokémon Company

Outro Pokémon Lendário para a lista, Latios ostenta os tipos Dragão e Psíquico. Latios tem um PC máximo de 4.310 com estatísticas básicas focadas em ataque.

O Pokémon Lendário de terceira geração tem acesso a ataques do tipo Dragão e Psíquico, bem como ao ataque Raio Solar do tipo Planta. Apesar disso, simplesmente manter os golpes do tipo Psíquico Cabeçada Zen e Psíquico fornecem a maior quantidade de dano.

Pode ser difícil encontrar Pokémon lendários, pois eles exigem que o jogador derrote sua Reide específica e eles estão limitados às batalhas em que podem entrar. Tanto Mewtwo quanto Latos continuam sendo dois dos Pokémon do tipo Psíquicos mais poderosos do jogo e, se a luta permitir, serão as melhores escolhas para o time do jogador.

Espeon

Imagem da The Pokémon Company

O Espeon é o versátil perfeito e, como não é um Pokémon Lendário, pode ser usado na maioria das partidas. Ostentando 3.583 de PC máx., A alocação de estatísticas básicas de Espeon é focada em causar dano. Isso o torna o atacante do tipo Psíquico perfeito para sua equipe.

Espeon se destaca porque cinco de seus seis ataques disponíveis são do tipo Psíquico. A melhor combinação desses ataques é Confusão com Psíquico. Juntos, esses ataques garantem a maior quantidade de dano. Fora desta combinação, a segunda melhor opção é trocar Confusão por Cabeçada Zen, mas haverá uma pequena redução de dano. Se possível, use um MT para otimizar os ataques do Espeon.

Embora existam Pokémon do tipo Psíquico mais fortes, todos eles são Pokémon Lendários ou Sombrosos, então se você precisa de algo em uma forma básica que pode fornecer dano excelente, o Espeon é a escolha perfeita.

Metagross

Imagem da The Pokémon Company

Ostentando os tipo Aço e Psíquico, Metagross tem resistências a ataques do tipo Venenosos e Psíquico. O PC máximo do Metagross é 4.286 e sua alocação de estatísticas base é bem redondinha com 257 de ataque, 228 de defesa e 190 de resistência. O Metagross pode ser usado como defensor ou atacante, dependendo do que for necessário.

Quando se trata da maior quantidade de dano, você vai ter que se contentar com uma ofensa totalmente de Aço ou combinar um ataque Psíquico com um ataque de Aço. Enquanto Soco Projétil e Meteoro Esmagador podem oferecer mais dano, você pode colocar Cabeçada Zen no lugar de Soco Projétil para conceder a ofensiva do tipo Psíquico para se adequar ao seu propósito. Mantenha o ataque carregado legado, Meteoro Esmagador, já que é o golpe mais poderoso do Metagross.

Se você procura algo versátil, o Metagross pode ser a opção para você.

Alakazam

Imagem da The Pokémon Company

Alakazam é ​​uma das melhores opções do tipo Psíquico devido à sua versatilidade e variedade de movimentos disponíveis para uso em diferentes situações. A alocação de estatísticas base da espécie é completamente adaptada em torno de seu ataque de 271.

Como Alakazam tem apenas o tipo Psíquico, o Pokémon não possui nenhuma fraqueza ou resistência crítica. Mas ainda é fraco para Inseto, Sombrio e Fantasma, então os jogadores vão querer pensar duas vezes antes de entrar nessas partidas.

Alakazam possui uma variedade de ataques, incluindo vários ataques legado. Se você está atrás da maior quantidade de dano independentemente do tipo, combine Contra-atacar com Psíquico por mais de 19 de dano por segundo. Se for importante que o ataque de Alakazam seja inteiramente do tipo Psíquico devido ao oponente, entretanto, substitua Contra-atacar por Confusão para uma pequena redução de dano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.