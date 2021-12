Melhores Natures para Chimchar, Piplup e Turtwig em Pokémon Brilliant Diamond em Shining Pearl

Muitos dos treinadores Pokémon não pensam nas Natures como algo relevante na hora de escolher o Pokémon que vão usar em seus times, mas elas podem ser um fator importante para definir como será a sua jornada em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl.

Confira tudo o que você precisa saber sobre as Natures e quais são as melhores opções para os Pokémon Iniciais de Brilliant Diamond e Shining Pearl.

O que é a Nature de um Pokémon?

As Natures são uma mecânica que influencia os atributos do Pokémon à medida que ele sobe de nível. Desde a Geração III, a Nature do Pokémon é exibida na tela de resumo. Os atributos do Pokémon são afetados por sua Nature e estão destacados na tela de resumo da seguinte forma: um texto em vermelho representa um atributo fortalecido por sua Nature e um texto em vermelho representa um atributo enfraquecido.

Os aumentos e reduções aos atributos são relativamente pequenos, mas podem fazer grande diferença em combates apertados contra líderes de ginásio ou contra o Elite Four. A Nature de um Pokémon costuma aumentar um de seus atributos, exceto os pontos de vida, em 10% e reduzir outro em 10%.

A Nature do Pokémon é determinada quando ele é encontrado na natureza, obtido em um ovo ou recebido de um personagem não-jogável (NPC).

Melhores Natures para Chimchar, Piplup e Turtwig

Para os Pokémon Iniciais, a Nature recomendada para atacantes físicos como Turtwig e Chimchar é Adamant, pois fortalece o ataque e reduz o ataque especial. Já Piplup usa muitos ataques especiais, então, no caso do Inicial de Água, é bom escolher a Nature chamada Modest. Com isso, o ataque especial de Piplup é fortalecido e seu ataque comum é enfraquecido.

Evite as Natures que reduzem a velocidade (Speed), pois não costuma ser bom ter um Pokémon com velocidade baixa. Isso dificulta a sua chance de vencer as lutas, pois esse Pokémon sempre atacará por último, e não é uma estratégia recomendada fora de circunstâncias especiais, como Pokémon de alto nível competitivo. As Natures que reduzem a velocidade são Sassy, Quiet, Relaxed e Brave.

Para conseguir a Nature que você quer no seu Inicial, é preciso salvar o jogo logo antes de entrar na área do lago e conferir a Nature do Pokémon assim que terminar sua batalha com Starly. Se ele não for da Nature que você quer, feche o jogo e abra novamente. Repita o processo até ter a Nature que você quer.

Lembre-se, antes de começar esse processo, de desabilitar a opção de salvamento automático do progresso do jogo (Autosave). Se não, o jogo pode salvar automaticamente após a captura do Pokémon e você vai precisar excluir o arquivo do jogo e começar tudo de novo, desde o começo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 19 de novembro.