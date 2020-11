Mega Abomasnow e sistema de marcações chegam a Pokémon Go em dezembro

Lapras e Darumaka de Unova serão as Descobertas Extraordinárias do mês.

A Niantic revelou os próximos eventos que serão realizados em Pokémon Go durante o mês de dezembro. Os treinadores terão a chance de capturar Lapras, Darumaka de Unova, Kyurem e a nova Megaevolução de Abomasnow no mês que vem.

No início do próximo mês, as reides mudarão e o Pokémon lendário Kyurem aparecerá nas reides cinco estrelas até janeiro. Você também começará a ver Megarreides com Mega Abomasnow no lugar de Blastoise.

Mas ainda é possível estocar a Megaenergia de Blastoise que precisar. As reides de Mega Blastoise serão mais frequentes até o fim de novembro, antes de Mega Abmasnow assumir.

Além disso, Descobertas Extraordinárias terão Lapras e Darumaka de Unova. Você receberá EXP adicional por capturá-los até 1º de janeiro. É preciso coletar os sete selos completando uma tarefa por dia para desbloquear uma Descoberta Extraordinária.

As Horas do Pokémon em Destaque acontecerão todas as terças-feiras, às 18h locais. Cada hora terá um Pokémon diferente em destaque e um bônus especial. Confira a lista completa de Horas do Pokémon em Destaque para dezembro:

8 de dezembro : Swinub será o Pokémon em destaque e você receberá Poeira Estelar em dobro por capturar Pokémon.

15 de dezembro : Um Pokémon surpresa será o Pokémon em destaque e você receberá Doces em dobro por capturar Pokémon.

22 de dezembro : Snorunt será o Pokémon em destaque e você receberá Doces em dobro por transferir Pokémon.

29 de dezembro: Snover será o Pokémon em destaque e você receberá EXP em dobro por evoluir Pokémon.

A Niantic adicionará diversas novidades com a atualização GO Beyond em 1º de janeiro, incluindo estações, aumento de nível máximo e um novo sistema de marcações. Você poderá criar marcadores coloridos diferentes e usá-los para filtrar seus Pokémon. Também haverá uma tela com termos recomendados ao clicar na barra de busca.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 25 de novembro.