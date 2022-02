Hoopa, evento Pokémon Day e muito mais agora ao vivo em Pokémon UNITE

Assim como a TiMi Studio prometeu, o próximo Pokémon jogável chegando ao Pokémon UNITE é de fato um Suporte, com o Hoopa já disponível para os jogadores usarem no jogo agora, junto com um novo evento Pokémon Day.

Hoopa é o primeiro Suporte a ser adicionado ao jogo desde que Blissey foi introduzido em agosto passado, que é de longe a maior seca para uma função com o qual os jogadores já tiveram que lidar. A singularidade da jogabilidade de Hoopa pode compensar isso, no entanto, porque pode distorcer itens no mapa e outros Pokémon também.

Os primeiros movimentos de Hoopa são muito diretos, com Abismar se transformando em Bola Sombria ou no recém-introduzido Golpe Fantasma. Golpe Fantasma permite que Hoopa se teletransporte para um Pokémon designado, causando dano e empurrando-o, seguido por duas chamas que causarão dano ao Pokémon alvo se ele fizer contato, além de diminuir sua velocidade de movimento.

E se isso não bastasse, pode ser usado uma segunda vez para permitir que Hoopa volte ao local inicial do movimento.

Em seu espaço secundário, a Confusão se transformará em Fenda de Hiperespaço ou Travessura.

A Fenda de Hiperespaço é um movimento utilitário único que colocará um anel no chão e, após um tempo designado, Hoopa e um aliado dentro do anel serão teleportados de volta para a base de sua equipe e receberão maior velocidade de movimento. Ou, se você usar esse espaço de dobra em uma de suas zonas de gol, poderá se teletransportar para a zona de gol correspondente na rota oposta, dando a Hoopa e seus aliados a chance de pular rapidamente entre a rota superior e a inferior.

Travessura permite que Hoopa se vincule a um Pokémon aliado, aumentando a velocidade de movimento e o escudo de ambos os Pokémon por um curto período de tempo. Enquanto estiver vinculado, quando Hoopa usar um Ataque Básico ou usar Bola sombria, o Pokémon vinculado disparará o mesmo ataque sem precisar fazer nada.

Travessura também pode trabalhar em conjunto com Golpe Fantasma, pois um Pokémon aliado ligado a Travessura também pode se teletransportar para a localização do anel inicial, o que fornecerá uma fuga rápida e recuperará um pouco de HP.

Como se isso não fosse complicado o suficiente, Hoopa Libertado também está no jogo como uma forma separada que torna Hoopa um Longo Alcance quando usa seu Movimento Unite, Anéis Libertos.

Isso mudará os movimentos de Hoopa para Fúria do Hiperespaço, um ataque de área de efeito que causa dano em acertos múltiplos a qualquer Pokémon no espaço afetado, e Feixe Psíquico, um raio horizontal que causa dano a qualquer Pokémon no caminho e também torna Hoopa imune a efeitos negativos quando em uso. Essa transformação durará apenas um curto período de tempo.

Junto com Hoopa fazendo sua estreia no UNITE, um novo evento temático em torno da celebração do Dia Pokémon em andamento também está disponível, dando aos jogadores acesso a itens especiais, recompensas de energia e muito mais.

Mas isso não é tudo, há também um evento especial do Hoopa que faz com que os jogadores concluam novas tarefas em troca de ingredientes, que podem ser usados ​​para desbloquear itens, incluindo a Licença Unite de Hoopa. Os jogadores também podem participar do Desafio da Caixa Hiperespaço, que permite reivindicar uma caixa de itens misteriosos todos os dias.

Um novo modo de tempo limitado, Full-Fury Battle, será lançado no Pokémon Day, 27 de fevereiro. Isso permitirá que os jogadores façam tudo sem limites, com tempos de recargas super rápidos, renascimentos, enterradas e muito mais.

Esta atualização também reformulou alguns aspectos da interface do usuário do jogo, como dividir a guia Evento em seções em destaque e diário, junto com subseções menores para cada evento diferente. Uma nova atualização de balanceamento também foi adicionada, que inclui algumas mudanças mencionadas anteriormente em Aegislash e Decidueye, além de atualizações em alguns aspectos dos mapas do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.