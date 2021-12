Existe Wonder Trade em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl?

A ILCA desenvolveu Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl com a ideia de trazer uma versão fiel dos jogos originais ao Nintendo Switch, mas também trazendo mudanças de qualidade de vida e atualizando certos recursos obsoletos do jogo.

Os remakes mudaram completamente alguns elementos, como o Underground e o Pal Park, e os novos títulos não incluem a Global Trade Station (GTS).

A GTS possibilitou a troca de Pokémon com jogadores de todo o mundo através do Geonet e da conexão Wi-Fi do Nintendo DS. Vários jogos de Pokémon fizeram mudanças a esse recurso com o passar dos anos, até a GTS se tornar apenas uma nota de rodapé na história da franquia com o jogo online.

Já que hoje em dia trocar, batalhar e fazer outras interações com jogadores em escala global via Wi-Fi é uma parte essencial da franquia, a ILCA não tinha por que recriar a GTS como era em 2006. Em vez disso, o estúdio pode usá-la para trazer de volta algo que faz falta para muitos fãs: as Wonder Trades.

Em uma publicação sobre a atualização do primeiro dia de Brilliant Diamond e Shining Pearl, a Nintendo confirmou que uma atualização futura traria a nova Global Wonder Station (GWS) online para os jogadores. O prédio que entrou no lugar da GTS habilitará vários tipos de Link Trades do local, mas não foram divulgados mais detalhes sobre isso.

O nome sugere que as Wonder Trades possam voltar para a série pela primeira vez desde que foram substituídas pelas Surprise Trades em Pokémon Sword e Shield em 2019, embora as duas funcionalidades sejam parecidas.

As Wonder Trades permitem a troca de quase qualquer Pokémon com um usuário completamente aleatório de qualquer lugar do mundo. O Pokémon que você recebe em troca também é totalmente aleatório. E a ferramenta pode ser usada quantas vezes você quiser.

Os jogadores usaram isso como forma de implementar desafios em suas jornadas nos jogos desde Pokémon X e Y.

No momento, isso significa que ainda não é possível fazer Wonder Trades em Brilliant Diamond e Shining Pearl. No entanto, quando a futura atualização for adicionada, é provável que seja possível acessar a mecânica de qualquer lugar, mesmo que você não pare na GTS após sua primeira visita, assim como na Union Room.

