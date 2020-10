Equipe Go Rocket toma conta de novo evento de Pokémon Go

Pokémon Sombrios, Venenosos e Sombrosos chegam com os Recrutas da Equipe Go Rocket.

A segunda parte do evento A Mudança das Estações de Pokémon Go está no ar e, com ela, um aumento na atividade da Equipe Go Rocket e de todos os líderes da organização.

Entre as novidades adicionadas ao jogo, estão novos Pokémon Sombrosos, aumento de encontros, o retorno de Mewtwo Sombroso e um estranho novo tipo de ovo.

🍁🍇Vocês sabiam? Durante nosso evento temático de outono, é possível obter mais Frutas girando os fotodiscos em Poképaradas e Ginásios! Por que não colher algumas? Seu amigo merece uma guloseima! 🍇🍁 pic.twitter.com/5BZDhMDP04 — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) October 12, 2020

Além da parte do evento relacionada à Equipe Go Rocket, que inclui uma nova Pesquisa Especial de evento chamada “Um Desenvolvimento Chocante”, você poderá encontrar Vullaby pela primeira vez em Pokémon Go. Ele será chocado nos novos Ovos Estranhos, que podem ser obtidos batalhando e derrotando recrutas da Equipe Go Rocket.

É uma boa ideia chocar seus Ovos Estranhos antes do fim do evento, em 19 de outubro, porque a distância necessária para isso é reduzida durante o evento. Ao fim de A Mudança das Estações, eles voltam a ser de 12 quilômetros. Mas essa redução só se aplica aos ovos em Incubadoras.

Pokémon dos tipos Venenoso e Sombrio vão aparecer com mais frequência na natureza. Spinarak, Houndour, Poochyena, Gulpin, Stunky e Purrloin estão entre os que aparecem com mais frequência. Diglett, Shellder, Slowpoke, Aerodactyl e Skarmory também foram adicionados ao jogo como novos Pokémon Sombrosos.

Itens relacionados aos Líderes da Equipe Go Rocket também estão disponíveis na loja, custando de 100 a 300 PokéMoedas.

É a primeira vez que Mewtwo Sombroso fica disponível no jogo depois da Pesquisa Especial da Pokémon Go Fest 2020.

O evento acontece de 12 a 19 de outubro, então aproveite todos os bônus, pesquisas e encontros antes que ele acabe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de outubro.