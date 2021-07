Efeitos de derrotar cada Pokémon selvagem em Pokémon Unite

Em Pokémon Unite, o mais novo MOBA móvel ambientado no mundo do Pokémon no Nintendo Switch, sua tarefa é simples: derrotar Pokémon selvagens adversários no mapa, recolher sua energia e acertar o gol do outro time.

Entre os Pokémon selvagens no mapa há um punhado de Pokémon especiais que executam certas ações ou distribuem auras de efeito específicos se você derrotá-los, uma mecânica familiar para jogadores de MOBA em jogos como League of Legends e Dota 2.

Aqui está uma lista de todos os Pokémon selvagens em Pokémon Unite que oferecem uma aura ou uma ação ao jogador ou equipe que os derrotou.

Bouffalant

Imagem da Pokémon Company

Localizado na área próxima aos surgimentos em ambos os lados de Remoat Stadium (o único mapa de batalha padrão disponível atualmente), Bouffant solta o Orange Jungle Buff para o jogador que acertou o último golpe nele. Esse efeito faz com que os inimigos atingidos pelos jogadores com o efeito ativo sofram uma lentidão. Este é um ótimo efeito para os caçadores que procuram emboscar inimigos muito avançados nas rotas ou muito fundo na selva.

Qualquer jogador que ajudar a derrotar Bouffalant também receberá alguma experiência e alguns pontos.

Ludicolo

Imagem da Pokémon Company

Ludicolo está localizado perto das mesmas áreas que Bouffalant, perto da área de surgimento de cada time. Derrotar Ludicolo faz com que o jogador fique com o Purple Buff e, como o Orange Buff, ele só vai para o jogador que conseguir o último golpe. Esse efeito aumenta o dano causado aos inimigos com pouca vida.

Quando o inimigo fica com menos de 50% da Vida, os ataques básicos e habilidades especiais começam a causar mais danos do que normalmente. Este é um ótimo efeito para qualquer finalizador ou caçador procurando abater inimigos enfraquecidos.

Tanto Bouffalant quanto Ludicolo surgem 15 segundos após o início de uma partida, e ambos reaparecem apenas um minuto após serem derrotados.

Rotom

Screengrab via Nintendo

Localizado no topo do mapa, bem no centro, entre ambas as equipes, está Rotom. Em vez de fortalecer um jogador específico, Rotom ajuda toda a equipe que o derrota. Depois de ser derrotado, ele viaja para o gol adversário mais próximo, lutando contra o Pokémon adversário se for necessário e apoiando os esforços de pontuação de sua equipe. Rotom investe contra o gol adversário por 14 segundos, com a pontuação instantânea.

Se você derrotar Rotom, certifique-se de escoltá-lo até o gol adversário, pois os oponentes podem derrotá-lo antes que ele marque os pontos. Você pode fazer o mesmo se a outra equipe o capturar.

Drednaw

Imagem via Nintendo

Localizado na parte inferior do mapa, Drednaw fornece um efeito defensivo para uma equipe inteira quando ele é derrotado. O valor do escudo parece estar em algum lugar entre 15 a 20 por cento da Vida do jogador e é aplicado a toda a equipe, independentemente de o jogador ter participado da batalha.

Como as criaturas da selva em outros MOBAs, o efeito vai para o time que consegue o golpe final, então tome cuidado com os jogadores do time adversário que tentem roubar o efeito no final de uma luta.

Zapdos

Imagem via Nintendo

Finalmente, temos o Pokémon selvagem central, o Pássaro Lendário Zapdos. Zapdos está localizado bem no centro do mapa e só aparece nos dois minutos finais de uma partida de 10 minutos. Quando ele aparece, o time que o derrota recebe uma poderosa quantidade de pontos de energia, e torna a pontuação instantânea por 30 segundos.

Se a equipe que vence o Zapdos marcar todos os pontos que ganha ao derrotá-lo, são 110 pontos somados ao total de uma equipe nos últimos dois minutos. Pense em Zapdos como a versão no Pokémon Unite do Pomo de Ouro.

Avalugg

Imagem da Pokémon Company

Avalugg é um Pokémon chefe selvagem que pode ser derrotado no modo Quick Battle, que não é desbloqueado até o nível oito do treinador. Ele aparece no centro do mapa de Shivre City após quatro minutos e, após a derrota, colocará uma barreira nos gols de sua equipe. Derrotá-lo também coloca um Escudo de Gelo ao redor da equipe, que protege você e seus companheiros e causa danos aos oponentes.

A equipe que vencer o Avalugg também pode somar até 80 pontos. Ao contrário do Pokémon selvagem Zapdos, Avalugg não surge apenas uma vez; ele irá reaparecer após ser derrotado.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 21 de julho.