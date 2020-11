Compatibilidade entre Pokémon Go e Pokémon HOME está sendo distribuída para jogadores de níveis mais baixos

Como era previsto desde o lançamento, Pokémon Go está estendendo a compatibilidade com Pokémon HOME para jogadores de níveis mais baixos, enquanto a Niantic continua trabalhando para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

Originalmente, o recurso estava disponível apenas para os jogadores de nível 40, mas agora o nível mínimo já foi reduzido.

A compatibilidade permite que você transfira seus Pokémon de Go para HOME ao conectar sua conta de Pokémon Go à sua conta Nintendo. Para fazer isso e ter acesso a HOME, você deve acessar as Configurações do app de Go.

Como é o caso da maior parte dos novos recursos, a Niantic disponiblizou a transferência antes para os jogadores de nível mais alto para garantir que tudo estava funcionando corretamente. Com isso, a equipe consegue responder a possíveis erros mais rapidamente, porque não há milhões de usuários afetados.

Depois do período de testes, os desenvolvedores começam a reduzir o nível mínimo para distribuir o novo recurso aos poucos, até que chegue a todos.

A Niantic não disse quanto tempo vai levar para que todos possam transferir seus Pokémon de Go para HOME, nem qual será o nível mínimo necessário no final do processo, mas a última atualização da conta oficial do jogo no Twitter informa que já está disponível para jogadores a partir do nível 33.

Atenção, treinadores! A conectividade do Pokémon GO com o Pokémon HOME está disponível agora para treinadores de nível 33 e superior. — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) November 12, 2020

Quando o processo estiver finalizado, a Niantic provavelmente vai concentrar seus esforços em melhorias baseadas na resposta da comunidade, incluindo os tempos de recarga absurdos e os altos custos de transferência, que foram instantaneamente rejeitados pela maioria.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de novembro.