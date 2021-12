Como vincular contas de Pokémon UNITE

Pokémon UNITE está disponível apenas em duas plataformas diferentes, mobile e Nintendo Switch, mas é totalmente compatível com o jogo multiplataforma. Isso significa que os jogadores também podem retomar sua jornada de UNITE de onde a pararam nas plataformas disponíveis.

Se você está aproveitando o UNITE em seu dispositivo móvel enquanto pensa em mudar para Switch ou vice-versa, será necessário vincular suas contas.

Como transferir os dados do seu Pokémon UNITE do Nintendo Switch para um dispositivo móvel?

Os jogadores que desejam continuar jogando UNITE em um dispositivo móvel precisam ter uma conta Nintendo ou Pokémon Trainer Club. Se você usar um desses métodos de login para jogar Pokémon UNITE, tudo o que você precisa fazer é baixar Pokémon UNITE no seu dispositivo móvel e fazer o login com seus dados.

Se já jogou Pokémon UNITE no Switch antes, terá uma conta da Nintendo ou do Pokémon Trainer Club. Depois de baixar o jogo em seu dispositivo móvel, você precisará fazer login com sua conta Nintendo ou Pokémon Trainer Club e o jogo irá vincular seu processo automaticamente.

Como você pode transferir os dados do seu Pokémon UNITE do celular para o Nintendo Switch?

Os jogadores precisarão de uma conta do Nintendo Club ou Pokémon Trainer para mover o processo para o Nintendo Switch. Depois de criar uma conta em uma dessas plataformas, inicie o Pokémon UNITE no seu dispositivo móvel e navegue até o menu Configurações. Escolha “Configurações da conta” e você encontrará a opção de vincular suas contas lá, o que permitirá que todo o seu progresso seja passado assim que o processo de vinculação for concluído.

Caso algo dê errado, você sempre pode entrar em contato com a equipe de suporte do Pokémon UNITE com um tíquete de suporte. A equipe poderá dar uma olhada em sua conta e encontrar uma solução para o que quer que tenha causado problemas durante o processo de vinculação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de novembro.