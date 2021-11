Como verificar IVs em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Os IVs são uma grande parte das batalhas competitivas de Pokémon. Eles influenciarão diretamente o desempenho de um Pokémon. Tendo dois Pokémon iguais no mesmo nível, as espécies com melhores IVs sempre serão mais eficazes no combate.

Existem seis categorias de estatísticas diferentes para as quais cada Pokémon pode ter um IV perfeito. Isso inclui HP, Ataque, Defesa, Ataque Especial, Defesa Especial e Velocidade. O maior número possível para cada estatística é 31.

Treinadores de Pokémon competitivos geralmente se esforçam para capturar Pokémon com o máximo de IVs, embora isso possa ser difícil e sem as ferramentas e o conhecimento corretos, você nunca saberia o que aconteceria se o seu Pokémon tivesse algum.

Como verificar IVs no Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Imagem da Pokémon Company

Para verificar os IVs do seu Pokémon, primeiro você precisa obter a Judge Function, que pode ser recebida como um presente após derrotar a Elite Four e se tornar o campeão.

Vá até Snowpoint City e pegue o barco nas docas para a Survival Island. Depois de sair do barco, siga para a direita e para o norte, até a Battle Tower. Ao entrar no prédio, olhe à sua direita e fale com o cientista que lhe dará a Judge Function.

Agora, vá para o menu de Pokémon e mova a seleção sobre o Pokémon que deseja verificar os IVs. Se você pressionar o botão “+” duas vezes, verá os IVs do seu Pokémon que serão classificados por uma série de termos. Aqui estão o que eles significam.

Best: 31 (IV)

Fantastic: 30

Very Good: 26 – 29

Pretty Good: 16 -25

Decent: 1 -15

Not Good: 0

Os jogadores frequentemente procuram encontrar Pokémon com vários IVs perfeitos. A melhor maneira de fazer isso é criar um Pokémon com IVs altos, pois eles podem passá-los para seus descendentes com o Destiny Knot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 22 de novembro.