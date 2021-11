Como vencer a campeã Cynthia em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Cynthia tem a reputação de ser uma das lutas mais difíceis entre Campeões da Liga Pokémon em todos os jogos Pokémon da série principal, e sua aparição em Brilliant Diamond & Shining Pearl não é exceção. Sua equipe é composta por todos os Pokémon que ela tinha no Diamond e Pearl original, mas eles têm novos movimentos e itens que os levam ao próximo nível.

Se você está tendo problemas para chegar ao pós-jogo, compilamos um guia sobre como derrotar cada um dos Pokémon de Cynthia e se tornar o próximo campeão de Sinnoh. Veja como ter certeza de vencer.

Roserade

Roserade é um dos Pokémon mais fáceis de eliminar de Cynthia. Um bom tipo Fogo ou Gelo será capaz de vencer este tipo Planta e Venenoso com tranquilidade, principalmente se tiverem suas estatísticas aumentadas com um item ou movimento de antemão. Roserade conhece uma grande variedade de movimentos para tirar vantagem do STAB e cobrir suas fraquezas, mas não há realmente nada que ele possa fazer contra um tipo Fogo e Lutador como Infernape. Tipos voadores como Staraptor também são viáveis. Embora possa ser tentador usar um tipo Psíquico como Alakazam para tirar vantagem do tipo Venenoso de Roserade, eles serão eliminados por Shadow Ball.

Usar Infernape ou Rapidash, os únicos tipos Fogo nativos de Brilliant Diamond & Shining Pearl, também anulará o Expert Belt que Roserade está segurando. O Expert Belt aumenta o poder de movimentos supereficazes. Isso significa que se Roserade não tiver movimentos supereficazes em seu Pokémon, o Expert Belt se tornará inútil. Para uma cobertura extra, faça com que seu Pokémon segure uma Pecha Berry ou tenha um estoque de Full Restores para se curar de qualquer veneno que possa ser causado pelo movimento Sludge Bomb ou a habilidade Poison Point de Roserade.

Gastrodon

Gastrodon pode parecer um alvo fácil com sua fraqueza quádrupla para Planta, mas não deixe isso embalar você em uma falsa sensação de segurança, ele não tem nenhum problema em apagar tipos Planta com a Sludge Bomb. Gastrodon também é uma espécie de tanque graças ao seu item Leftovers, que restaura um pouco de HP a cada turno, e sua habilidade Storm Drain, que anula todos os ataques do tipo Água direcionados a ele. Ataques do tipo elétrico também não funcionarão aqui, já que o tipo Terrestre de Gastrodon os absorve também.

A melhor maneira de derrotar Gastrodon é jogar o jogo longo. Um causador de status do tipo Planta e Venenoso como Roserade é uma boa maneira de durar mais que Gastrodon. Enquanto Cynthia pode ser capaz de curar condições de status com Full Restores, um Pokémon com Toxic pode simplesmente envenenar Gastrodon outra vez. (Os tipos puramente Venenosos devem ficar atentos a Earthquake.) Os fortes movimentos de Planta de um Roserade podem causar muitos danos a Gastrodon e seu tipo duplo significa que ele não precisa se preocupar com Sludge Bomb. Gastrodon provavelmente vai demorar um pouco para ser derrotado, então jogue com calma e seja paciente.

Milotic

Embora o mesmo tipo Planta e Venenoso que você usou para lidar com Gastrodon possa parecer uma boa ideia contra Milotic, cuidado: ele pode eliminar tipos Planta facilmente com o Ice Beam. Milotic também começa a rodada com um aumento automático de estatísticas graças à combinação de seu item Flame Orb e a habilidade Marvel Scale. Flame Orb queima qualquer Pokémon que não seja do tipo Fogo e o Marvel Scale aumenta a Defesa de Milotic em 50 por cento quando ele tem uma condição de status. Combinado com o irritante movimento de restauração de HP Recover, Milotic realmente não precisa se preocupar com danos de queimadura e pode colher os benefícios de Marvel Scale.

Isso pode fazer você pensar que pode simplesmente ignorar a defesa intensificada de Milotic com movimentos especiais, mas este Pokémon escorregadio também conhece Mirror Coat, que repelirá qualquer dano de movimentos especiais. A melhor maneira de enfrentar Milotic é usar um tipo Elétrico com movimentos Elétricos físicos, como um Luxray com Thunder Fang. Outra possibilidade é usar um tipo Sombrio com fortes ataques especiais, já que tipos Sombrios são imunes ao Mirror Coat do tipo Psíquico. Golpeie forte e rápido: Tentar eliminar Milotic aos poucos irá inevitavelmente causar frustração quando ele usar Recover ou quando a Cynthia usar um Full Restore.

Lucario

Lucario é um lutador especial com foco em combinações, bem desagradável de se enfrentar. Seu movimento Nasty Plot permite aumentar seu Ataque Especial em dois estágios a cada turno e os Wise Glasses que está segurando aumentam ainda mais o poder de seus movimentos Especiais. Ele conhece uma grande variedade de movimentos para contra-atacar seu time, incluindo Dragon Pulse, um movimento incomum para um tipo Lutador e Aço.

Qualquer Pokémon em sua equipe que tenha uma Defesa Especial excelente pode ser uma barreira contra Lucario. As opções incluem Infernape e Rapidash, que podem causar algum dano com seus golpes do tipo Fogo, e um tipo Terrestre que não seja tipo Pedra, como Gastrodon, não tomará dano extra de Aura Sphere ou Flash Cannon. Machamp também é uma possibilidade: embora não tenha uma Defesa Especial tão alta, pode destruir Lucario com golpes fortes do tipo Lutador.

Por causa da forma como Nasty Plot funciona, Lucario provavelmente usará esse movimento primeiro, a menos que detecte que pode usar um movimento supereficaz contra o seu Pokémon atual. Nasty Plot não causa dano, então se você conseguir um acerto forte e rápido do tipo Lutador, Terrestre ou Fogo, você pode potencialmente derrubar Lucario antes que ele acerte muitos golpes.

Garchomp

Garchomp é um dos Pokémon mais difíceis de enfrentar de Cynthia, e por um bom motivo. Os campeões têm uma longa história de uso de tipos Dragão graças às suas estatísticas altas, movimentos poderosos e status frequentemente de pseudo-lendários. Embora Cynthia não tenha a equipe Dragão completa de alguém como Lance, Garchomp é perigoso o suficiente por conta própria com seu conjunto de movimentos fortes e tipo difícil. Garchomp é fraco para golpes do tipo Dragão e ainda mais para golpes do tipo Gelo, que causam dano quádruplo. A Yache Berry que ele segura significa que leva apenas metade de dano super-efetivo do primeiro movimento do tipo Gelo que o atinge, o que de alguma forma anula essa grande fraqueza, pelo menos inicialmente.

Um Pokémon com fortes golpes do tipo Gelo e uma defesa alta se sairá bem contra Garchomp. O tipo Dragão e Terrestre é o único Pokémon de Cynthia que usa principalmente movimentos físicos, então você vai querer manter seu Pokémon de Defesa Especial na linha de trás enquanto o enfrenta. Embora o Abomasnow do tipo Planta e Gelo possa vacilar diante do Poison Jab de Garchomp, ainda vale a pena ter em sua equipe para movimentos como Blizzard. Mamoswine e Weavile, embora mais difíceis de encontrar, desempenham o mesmo papel, mas sem a fraqueza do Venenoso.

Como alternativa, muitos Pokémon que não são do tipo Dragão também podem aprender movimentos do tipo Dragão, o que nega o potencial de dano supereficaz dos ataques do tipo Dragão de Garchomp. Mas esses não-dragões não receberão STAB pelo ataque, então não será tão efetivo. Sua melhor aposta é tentar durar mais que a resistência inicial da Yache Berry aos ataques do tipo Gelo para romper essa fraqueza quádrupla.

Spiritomb

Spiritomb é quase certamente o Pokémon mais difícil da equipe de Cynthia. Embora nenhum de seus Pokémon seja necessariamente fácil de lutar, Spiritomb se destaca como o mais difícil graças aos seus tipos incomuns: Fantasma e Sombrio. Há apenas um outro Pokémon na série que compartilha essa combinação de tipo, e por um bom motivo. A dupla Fantasma e Sombrio significa que Spiritomb não tem fraquezas de tipo. Não há movimentos que sejam supereficazes contra ele, muito menos concedem o cobiçado dano quádruplo como os movimentos do tipo Gelo fazem com Garchomp. Spiritomb também está segurando uma Sitrus Berry, o que significa que na primeira vez que sua Vida cair para menos da metade, Cynthia pode nem mesmo ter que gastar um turno usando um Full Restore.

Spiritomb não usa movimentos de aumento de estatísticas ou estratégias complicadas. Ele simplesmente atinge forte com uma variedade de tipos. Embora a maioria de seus movimentos sejam da variedade Especial, não descarte seu desagradável potencial Físico com Sucker Punch. Sem o uso de movimentos supereficazes à sua disposição, sua melhor aposta é acertar o Spiritomb com seus movimentos de maior dano o mais rápido possível. Sua habilidade Pressure significa que você tem ainda menos PP disponível para esses movimentos do que o normal, então lute com inteligência.

Se você escolheu Chimchar como seu inicial, evite usar Infernape, ou qualquer tipo Lutador, neste confronto: O Psychic de Spiritomb irá destruí-lo instantaneamente. Os tipos normais podem ter uma pequena quantidade de resistência contra sua Shadow Ball, mas eles não serão capazes de usar seus golpes de tipo normal nele. Mesmo se eles tiverem movimentos fora do tipo normal, eles não receberão STAB, roubando de você aquela pequena quantidade de potencial de dano adicional. Também não é uma boa ideia tentar tankar contra o Spiritomb: graças à sua falta de suporte ou movimentos de ajuste de estatísticas, ele não pode fazer nada além de causar dano a você a cada turno, o que desgastará até mesmo os tanques mais resistentes.

Embora os tipo Aço não tenham muitos movimentos ofensivos com STAB à sua disposição, eles têm uma resistência de tipo a todos os movimentos do Spiritomb. Tente usar um Scizor ou Steelix para pelo menos aguentar enquanto você cura seu outro Pokémon. Use alguns dos movimentos mais fortes do jogo, como Flamethrower, Giga Drain e Hydro Pump, contra Spiritomb para reduzir seu HP e estar preparado para gastar pelo menos alguns turnos de cura. Você também pode tentar empregar combos e truques próprios com itens e combinações de movimentos para obter a vantagem. Finalmente, embora possa parecer óbvio, ainda vale a pena mencionar que você sempre pode subir mais alguns níveis na Victory Road para ter um pequeno aumento de poder sobre Cynthia.

Boa sorte.

