Como renomear seu perfil em Pokémon Unite

Após meses de espera, jogadores de todo o mundo já podem testar o primeiro MOBA de Pokémon, Pokémon Unite, que está disponível para o Nintendo Switch.

Ao começar, será preciso escolher logo um nome de usuário e um visual, antes mesmo de começar o tutorial. Nessa hora, você pode acabar escolhendo um nome sem pensar muito e depois decidir que quer mudar.

Felizmente, os nomes de Pokémon Unite não são permanentes e você pode alterá-los quando quiser. Mas fazer isso tem um preço, então pode ser melhor já escolher algo mais definitivo no início do jogo.

Como mudar o nome do perfil em Pokémon Unite

Captura de tela via Gamepur

Para renomear seu perfil em Pokémon Unite, será preciso comprar um Rename Card na loja do jogo. Isso custa 100 Aeos gems.

Aeos gems são a moeda que você precisa comprar com dinheiro de verdade no jogo. 100 Aeos gems devem custar cerca de 2 dólares (ou 10 reais), mas você deve escolher entre comprar 60 Aeos gems por US$0,99 (R$5) ou 245 por US$3,99 (R$20), pois essas são as menores quantidades vendidas no jogo.

Quando tiver Aeos gems suficientes, você poderá comprar um Rename Card seguindo os passos abaixo:

No menu principal de Pokémon Unite, selecione a aba da loja na barra inferior.

Na loja, abra a seção Aeos Emporium e pressione a opção Enter.

Você será levado ao menu da loja, onde precisará selecionar itens da lista e descer pelos produtos disponíveis até encontrar o Rename Card.

Depois, é só clicar no item e seguir as instruções para comprá-lo.

Quando estiver no seu inventário, o item poderá ser usado para mudar seu nome de treinador. Mas cuidado: é um item de uso único, então, caso queira mudar seu nome outra vez, será preciso comprar outro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de julho.