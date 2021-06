Como funciona o modo ranqueado no Pokémon Unite?

Já faz um tempo que o gênero MOBA recebeu uma adição notável. Mas a franquia Pokémon foi criada para dar as boas-vindas aos treinadores a um tipo de jornada com a qual eles podem não estar familiarizados em Pokémon Unite.

O jogo abrirá suas portas para os jogadores do Nintendo Switch em julho, enquanto os usuários de celulares terão que esperar até setembro. Além do sistema de progressão e de todos os itens cosméticos que os jogadores irão adquirir ao longo de suas carreiras em Pokémon Unite, o modo ranqueado do jogo também será uma parada frequente para quem está procurando provar seu valor.

Semelhante a outros MOBAs como League of Legends e Dota 2, há um sistema de classificação no Unite que permite que jogadores com o mesmo nível de habilidade joguem uns contra os outros. Ao jogar as batalhas de Unite pela primeira vez, você começará na Beginner Cup (Copa Iniciante).

Conforme você continua a melhorar e ganhar mais partidas, você ganhará pontos de desempenho. Esses pontos dependem dos resultados de suas partidas. Quando você acumular pontos suficientes, você passará para outras divisões com o objetivo final de participar da Master Cup (Copa Mestre). Há também um ranque de classificação global onde os jogadores podem verificar os melhores jogadores do Unite e como estão se saindo.

O único requisito para entrar no ranque global é coletar pontos de desempenho suficientes e se tornar um dos melhores jogadores do mundo, o que significa que a habilidade é a única barreira de entrada.

Se você está procurando acelerar sua jornada até o topo e não tem muita experiência em MOBAs, ir devagar pode ser uma opção melhor. Embora todos queiram jogar com todos os Pokémon do jogo, encontrar sua função favorita será a chave para alcançar o sucesso na classificação do Unite. A maioria dos jogadores tenta ser bom em tudo, o que nem sempre funciona. Decidir uma função e se concentrar em melhorar com um punhado de Pokémon o tornará mais consistente no longo prazo. Embora jogadas brilhantes possam lhe render algumas partidas, a consistência o levará a divisões superiores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 24 de junho.