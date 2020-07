Como funciona o evento dos balões da Equipe GO Rocket em Pokémon Go?

Um novo evento secundário está no ar e a Equipe GO Rocket está à solta.

A Equipe GO Rocket começou um ataque aéreo nos jogadores de Pokémon Go, usando seu clássico balão de ar quente para descer ao mapa e causar o caos na vida dos Treinadores.

Isso abre caminho para que os jogadores possam interagir com a equipe do mal, porque todo balão significa uma possível batalha com um de seus membros.

Como parte de um evento que deixou pistas por uma semana, com pedaços de papel estranhos sendo encontrados pelos líderes das equipes de Pokémon Go, os Recrutas da Equipe GO Rocket começaram a rondar o mapa, especialmente em áreas próximas a PokéParadas.

Você pode tocar nos balões quando os encontrar, o que inicia uma batalha com quem quer que esteja dentro do veículo. Pode ser um Recruta da Equipe GO Rocket, um dos três líderes (Sierra, Arlo ou Cliff), ou até mesmo Giovanni nas circunstâncias certas.

A forma mais fácil de encontrar e interagir com os balões é sempre aproximar e afastar o zoom do mapa, para ver objetos voadores que não estejam no seu campo de visão normal. Você pode ajustar o zoom aproximando e afastando dois dedos na tela.

Não se sabe se há um limite de quantos balões você pode encontrar por dia, mas, quando derrotar cada um dos pilotos, o objeto desaparece. Também não se sabe o intervalo e área em que eles aparecem, mas é fácil encontrar Recrutas da Equipe GO Rocket jogando o jogo normalmente.

A Niantic começou a distribuir o novo evento apenas para os jogadores de Nível 40, mas aos poucos estendeu para todos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de julho.