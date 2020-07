Como conseguir um Radar Rocket e um Super-radar Rocket em Pokémon Go

Já que a Equipe GO Rocket está invadindo Pokémon Go com seus novos balões de ar, você vai poder encontrar Recrutas com mais frequência.

Para encontrar qualquer um dos líderes da Equipe GO Rocket, porém, você vai precisar usar um item chamado Radar Rocket.

Esse item é usado para localizar os vários líderes ou administradores da Equipe GO Rocket e, no caso dos balões, usar o radar garante que você vai encontrar Sierra, Cliff ou Arlo dentro deles.

Para conseguir um Radar Rocket, você precisa lutar várias vezes contra os Recrutas da Equipe GO Rocket e adquirir Componentes Misteriosos. Ao juntar seis deles, você pode criar um Radar Rocket, que ajuda a encontrar um dos líderes.

É bom lembrar que os Componentes Misteriosos aparecem aleatoriamente, então não é garantido que você receba um depois de toda batalha contra um Recruta. Além disso, os Componentes Misteriosos não aparecem mais depois que você tiver um Radar Rocket no inventário, então não é possível ir acumulando radares para usá-los todos juntos.

Também há alguns casos em que o Radar Rocket aparece à venda na loja do jogo por 200 PokéMoedas.

Para usar o Radar Rocket, você precisa abrir seu inventário e selecioná-lo na lista de itens. Os líderes não aparecem à noite em encontros normais, mas a informação não foi confirmada no caso das batalhas dos balões.

Já o líder real da Equipe GO Rocket, Giovanni, não seria atraído por um simples Radar Rocket. Você vai precisar obter um Super-radar Rocket completando a Pesquisa Especial relacionada à Equipe GO Rocket e aos Pokémon Sombrosos Lendários. Ao conseguir o item, você pode batalhar com o chefão de verdade da operação.

A Niantic já destacou que o evento terá impacto direto nos planos originais para a Pesquisa temporária do Desafio semanal do GO Fest: batalha, então é bom começar a interagir com a Equipe GO Rocket antes de isso começar, em 10 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de julho.