Como conseguir um Sylveon em Pokémon Go

Com todos os Pokémon de Kalos lentamente chegando ao Pokémon Go como parte da atualização Go Beyond e do evento Celebração de Kalos, os jogadores já estão se perguntando como obter a evolução final do Eevee que ainda não estava no jogo.

Sylveon é a única evolução do Eevee adicionada à franquia Pokémon desde os jogos da quarta geração, e deve chegar ao Pokémon Go em breve.

Atualmente, não há como obter Sylveon no jogo para celular, pois os Pokémon de Kalos acabam de começar a ser disponibilizados. É muito provável que a Niantic realizará a evolução do tipo Fada do Eevee para um evento especial ou um lançamento posterior que irá gerar outra onda de excitação, já que muitas pessoas são fãs de toda a linha Eevee.

Assim como Espeon e Umbreon na série principal, Eevee normalmente evolui para Sylveon quando tem uma amizade alta o suficiente, mas ao contrário dos outros dois, não precisa evoluir em um determinado momento do dia. Em vez disso, você simplesmente precisa maximizar sua amizade e subir de nível enquanto ele conhece um movimento do tipo Fada.

Esse método de evolução provavelmente será muito diferente no Pokémon Go, mas a Niantic encontrou maneiras de tornar cada uma das evoluções do Eevee exclusivas, seja por meio de valores aleatórios, usando itens, caminhando com eles como seu amigo ou simplesmente apelidando-os de algo específico.

Ainda não há uma data exata para quando Sylveon será adicionado ao Pokémon Go, mas como os Pokémon de Kalos continuam sendo lançados, isso deve acontecer em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de dezembro.