Yveltal, Sylveon e muito mais farão parte do evento Lendas Luminosas Y de Pokémon Go

Nós já sabíamos que estava chegando, mas a Niantic agora revelou oficialmente o evento Lendas Luminosas Y, que incluirá a estreia de Yveltal e Sylveon em Pokémon Go.

Uma diferença para o evento anterior, Lendas Luminosas X, é que Lendas Luminosas Y será dividido em duas partes, dedicadas a elementos drasticamente diferentes.

A primeira parte será dedicada aos esforços da Equipe Go Rocket para capturar Yveltal, aumentando o número de Pokémon do tipo Sombrio que aparecem e levando o foco aos Pokémon Sombrosos. Na segunda parte, o foco volta para os Pokémon do tipo Fada.

Começando com a primeira parte, entre 18 e 24 de maio, você poderá encontrar Yveltal pela primeira vez nas reides de cinco estrelas. Pancham também vai aparecer nos Ovos Estranhos, embora ele já vá aparecer em Pokémon Go antes disso, em 11 de maio, como recompensa do Desafio de Captura do tipo Fada.

Qwilfish, Larvitar, Absol, Skorupi, Sandile, Scraggy, Pawniard, Vullaby e Deino também aparecerão nos Ovos Estranhos. Rattata de Alola, Meowth de Alola, Grimer de Alola, Sneasel, Poochyena, Stunky e Purrloin estarão nos ovos de sete quilômetros durante o evento.

Spritzee, Swirlix e Goomy continuarão aparecendo com mais frequência na natureza durante o evento Lendas Luminosas Y. Pokémon do tipo Sombrio, como Meowth de Alola, também entrarão na rotação das reides, junto com Yveltal.

Se você conseguir completar a Pesquisa Temporária da Equipe Go Rocket e as tarefas de Mapeamento de RA que serão disponibilizadas no início do evento, você também poderá encontrar outro Pokémon do tipo Sombrio: Zigzagoon de Galar. Outras tarefas exclusivas do evento para a Pesquisa de Campo levarão a encontrar mais Pokémon do tipo Sombrio, como Zigzagoon de Galar, Scraggy, entre outros.

Em 15 de maio, entrará no ar outro desafio global, parecido com o Desafio de Captura do tipo Fada, cujo objetivo é derrotar 25 milhões de Recrutas da Equipe Go Rocket. Se a missão for concluída antes do fim do dia 23 de maio, os jogadores receberão os seguintes bônus entre 25 e 31 de maio:

Triplo de PE de captura

Zigzagoon de Galar brilhante aparece

Zigzagoon de Galar aparece nas reides de uma estrela

A segunda parte acontece de 25 a 31 de maio e traz Sylveon ao jogo pela primeira vez, finalmente completando a linha evolutiva de Eevee. E Pokémon do tipo Fada, como Ralts, Spritzee, Swirlix e muito mais, além do próprio Eevee, aparecerão com mais frequência na natureza, assim como alguns dos Pokémon do tipo Sombrio da primeira parte.

Eevee, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Azurill, Spritzee e Swirlix assumem a rotação dos ovos de sete quilômetros, enquanto várias evoluções de Eevee, como Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon, aparecem nas reides de três estrelas. Tarefas exclusivas da Pesquisa de Campo do evento também levam a encontrar Eevee e algumas de suas evoluções.

Itens de avatar inspirados em Sylveon também serão lançados na loja do jogo, então, se tiver interesse neles, corra para garantir antes que desapareçam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 10 de maio.