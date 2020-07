Como conseguir o Slowpoke de Kanto e evoluí-lo para Slowking na expansão Isle of Armor em Pokémon Sword & Shield

Você provavelmente encontrará muitos Slowpoke de Galar enquanto está na ilha de Armor. Mas se você deseja obter um Slowpoke de Kanto, pode ser necessário procurar um pouco mais.

Você não consegue encontrar a forma original do Slowpoke na expansão Isle of Armour de Pokémon Sword & Shield. Mas isso não significa que não esteja disponível.

A única maneira de conseguir um Slowpoke de Kanto no jogo é ajudando a encontrar 150 Diglett de Alola espalhados pelo novo mapa. Essa missão secundária fará você viajar para cada um dos locais da ilha Armor para encontrar o Pokémon metálico.

Você não precisará terminar a missão para conseguir o Slowpoke. Na verdade, você só precisará encontrar 10. Isso é fácil apenas explorando a ilha Armor naturalmente, porque você encontrará vários Diglett escondidos durante suas viagens.

Depois de encontrar 10 dos nativos de Alola, você pode conversar com o NPC que afirma ser o treinador deles e ele lhe dará uma recompensa. Entre as primeiras recompensas está um Slowpoke de Kanto com a Hidden Ability Regenerator.

A partir daí, você é livre para criar e obter o Slowpoke de Kanto o quanto quiser. E a melhor parte é que esse Pokémon de presente também virá segurando uma King’s Rock. Isso significa que tudo que você precisa fazer é tracá-lo e você também pode obter um Slowking.

Se você quiser evitar o incômodo de procurar Digletts e preferir apenas pegar um Slowpoke, você pode trazer um do Pokémon Home sem problemas, pois ele está incluído na Pokédex de Isle of Armour.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de junho.