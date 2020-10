Como completar a pista lendária 4 e capturar Necrozma na expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield

A história principal da expansão The Crown Tundra do Pokémon Sword & Shield fará os jogadores correrem atrás de vários conjuntos de Pokémon Lendários, novos e antigos.

Essas histórias aparecem na forma de três missões chamadas de pistas lendárias, que um novo personagem Peony dá a você quando você começa a explorar a paisagem gelada.

Depois de completar as três pistas lendárias principais, que giram em torno de Calyrex, o Trio de Pássaros Lendários de Galar e os Regis, uma curta cena irá se desenrolar com Peony, sua filha Peonia e seu personagem interagindo. Você receberá vários itens para completar a história, mas ao se preparar para deixar a cabana, você encontrará um item no chão.

Este item é chamado de “Legendary Clue?”, a única página sem um número real por trás dela. E não só falta uma classificação oficial, mas também faltam letras para quase todas as palavras escritas no papel, uma vez que menciona um misterioso buraco que se abre acima da tundra.

Você será solicitado a devolver esta pista a Peony, que você encontrará no Max Lair. Depois de falar com ele, você aprenderá que os Ultra Beasts de Sun & Moon chegaram através do uso de um Ultra Wormhole e agora estão surgindo dentro do Dynamax Adventures.

Peony marcará oficialmente esta como a quarta aventura para você completar, rotulando-a de “They Came From The Ultra Beyond” ou “Eles vieram do Ultra além”.

Seu objetivo final para a quarta pista misteriosa será capturar todas as Ultra Beasts que invadiram o Max Lair, embora você possa concluí-la mais cedo se tiver sorte. Você completará oficialmente “They Came From The Ultra Beyond” capturando Necrozma, a Ultra Beast responsável por abrir o Ultra Wormhole em primeiro lugar.

Todas as 10 Ultra Beasts, exceto Poipole, irão aparecer como um Final Boss Raid em Dynamax Adventures assim que você iniciar a missão. Se você quiser apenas completar a missão final rapidamente, mire em Necrozma com antecedência e verifique com Peonia se ela tem algum caminho direto que você possa comprar por cinco Dynite Ore que levam direto ao tipo Psychic.

Tudo que você precisa fazer é derrotar Necrozma no Final Boss Raid no final de uma Dynamax Adventure e então capturá-lo. Assim como os outros Pokémon Lendários, Necrozma e as Ultra Beasts têm taxas de captura de 100 por cento se você conseguir derrotá-los.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de outubro.