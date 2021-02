Como aumentar o poder de Pokémon no Pokémon Go

Você pegará mais Pokémon do que pode contar no Pokémon Go, mas apenas alguns serão incluídos na sua lista de “para serem fortalecidos”. Assim como seu treinador tem um nível, seu Pokémon também tem. Aumentar o nível de um Pokémon aumentará seu poder de combate (PC), e o Pokémon também compartilha um limite de nível, igual ao do seu treinador.

Fortalecer Pokémon requer recursos como Poeira Estelar, Doces e Doces GG, todos itens de alto valor. Você só poderá obter esses três recursos capturando mais Pokémon, o que significa que seus recursos dependerão de quanto você joga o jogo. Você poderá aumentar o nível do seu Pokémon para 10 níveis acima do nível do seu treinador, chegando a 49,5. Graças a isso, você não precisará elevar o nível do seu treinador até o nível 50 para atualizar seu Pokémon favorito para o nível máximo, já que você poderá fazer isso aos 40.

Considerando o quão lotado uma Pokédex pode ficar, pode ser difícil identificar como você pode continuar a fortalecer seu Pokémon. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como aumentar o poder de seu Pokémon no Pokémon Go.

Como você pode fortalecer um Pokémon no Pokémon Go?

Encontrar o Pokémon que você gostaria de fortalecer através do seu Pokédex é a primeira etapa.

Clique no botão do menu principal, o ícone da Pokébola, enquanto estiver na visualização do mapa.

Toque no botão Pokémon.

Escolha um Pokémon e você verá o botão “Fortalecer” na página de estatísticas. Se você tiver recursos suficientes, poderá clicar no botão e receber uma mensagem perguntando se você tem certeza.

Se você está apenas no início de sua jornada como treinador, geralmente é aconselhável evitar fortalecer seu Pokémon. A principal razão por trás disso é que você encontrará Pokémon mais poderosos na natureza conforme sobe de nível. Aumentar o nível de um Pokémon para o nível 15 quando você estiver no nível 5 pode parecer legal no início, mas você estará cercado por alternativas melhores quando chegar ao nível 15.

Os materiais necessários para fortalecer um Pokémon costumam ser mais difíceis de encontrar do que outros consumíveis do jogo, tornando essa espera uma estratégia válida. A maioria dos jogadores experientes geralmente recomenda esperar até que você esteja pelo menos 10 níveis abaixo do limite de nível antes de começar a fortalecer seu Pokémon.

Seguir o meta também será essencial para escolher qual Pokémon você irá fortalecer, já que você deseja obter o máximo de seus recursos. Se o seu nível for alto o suficiente, você só deverá fortalecer os Pokémon de que for absolutamente necessário. Um próximo evento pode ter um efeito determinante sobre quem você deve fortalecer, junto com Reides e batalhas de ginásio.

Se você estiver com poucos recursos para fortalecer seu Pokémon, precisará se concentrar em coletá-los durante as sessões de Pokémon Go.

Como obter Doces no Pokémon Go

Imagem via Niantic

Doces é um dos principais recursos de que você precisa para fortalecer um Pokémon. Entretanto, não existe um único tipo de Doce no jogo. Cada tipo de Pokémon tem seu próprio tipo de Doce. Cada vez que você captura um Pokémon, você receberá três Doces desse tipo de Pokémon, o que significa que você precisará capturar mais deles para aumentar o poder. Assim como capturar um Pokémon, chocá-los de ovos também irá recompensá-lo com Doces.

A maioria dos Pokémon que você captura não serão fortalecidos, mas você ainda pode aproveitar alguns doces deles enquanto libera seus espaços de inventário. Enviar Pokémon de volta para o professor por meio do recurso de transferência renderá a você um Doce para esse Pokémon. Essa é uma excelente maneira de ganhar Doces extra, pois o Pokémon que você enviar de volta acumularia poeira em sua coleção.

Se você estiver precisando desesperadamente de alguns Doces para um Pokémon, também pode trocá-lo com um amigo e começar a caminhar com eles. Você ganhará Doces para eles à medida que andar mais. Porém, quanto tempo você precisará andar para pegar um Doce dependerá do Pokémon de sua escolha.

Como conseguir Poeira Estelar no Pokémon Go

Imagem via Niantic

Comparado aos Doces, você pode ter mais poeira estelar à sua disposição. Poeira Estelar é mais fácil de obter, pois pode ser obtido de várias fontes e também é usado na evolução.

Se for a primeira vez que captura um Pokémon específico, você receberá 500 Poeira Estelar. Nos casos em que você captura Pokémon que já estão registrados em seu Pokédex, você receberá 100 Poeira Estelar. Isso também se aplica a incubação de Pokémon de Ovos. Eclodir um Pokémon que você nunca viu antes lhe renderá 500 Poeira Estelar, enquanto um que você já possui lhe dará 100 Poeira Estelar.

Outra forma de garantir que você nunca fique sem poeira estelar é garantir que você sempre tenha ginásios capturados em seu nome. Quando você tem Pokémon em Ginásio, pode receber 10 Poké Moedas e 500 Poeira Estelar para cada um de seus Pokémon. Quanto mais Pokémon você tiver nos Ginásios, maior será sua taxa de ganho de Poeira Estelar.

Como conseguir o Doce GG no Pokémon Go

Imagem via Niantic

O limite de nível de treinador aumentou para 50 com a atualização Beyond, e a Niantic apresentou o Doce GG como um novo material que os treinadores precisarão coletar para subir de nível seus Pokémon acima de 40.

O Doce GG é desbloqueado depois que você atinge o nível 40 de treinador, e eles só ficarão visíveis na página de resumo do Pokémon se você os tiver. Você não precisa fazer nada diferente para ganhar Doces GG, pois parece estar saindo das mesmas fontes que o Doce regular.

Transferir, capturar e incubar Pokémon pode render a você Doce GG, mas será menos consistente do que sua forma regular de Doce. Há um pouco de sorte envolvida quando se trata de ganhar Doces XL, mas você ainda deve coletar o suficiente para fazer fortalecimentos importantes enquanto continua jogando regularmente.

Custos de fortalecimento em Pokémon Go

Você pode navegar até a página de resumo do seu Pokémon para ver quantos recursos você precisa para evoluí-los, mas pode demorar um pouco se você tiver uma lista longa. Você pode fazer as contas para sua próxima sessão de fortalecimentos sem nem mesmo abrir o Pokémon Go, mas você precisa saber os níveis do seu Pokémon.

Nível Poeira Estelar Doce Total de Poeira Estelar que você precisa para atingir o respectivo nível Total de Doces que você precisa para atingir o respectivo nível 1 200 1 200 1 1,5 200 1 400 2 2 200 1 600 3 2,5 200 1 800 4 3 400 1 1.200 5 3,5 400 1 1.600 6 4 400 1 2.000 7 4,5 400 1 2.400 8 5 600 1 3.000 9 5,5 600 1 3.600 10 6 600 1 4.200 11 6,5 600 1 4.800 12 7 800 1 5.600 13 7,5 800 1 6.400 14 8 800 1 7.200 15 8,5 800 1 8.000 16 9 1.000 1 9.000 17 9,5 1.000 1 10.000 18 10 1.000 1 11.000 19 10,5 1.000 1 12.000 20 11 1.300 2 13.300 22 11,5 1.300 2 14.600 24 12 1.300 2 15.900 26 12,5 1.300 2 17.200 28 13 1.600 2 18.800 30 13,5 1.600 2 20.400 32 14 1.600 2 22.000 34 14,5 1.600 2 23.600 36 15 1.900 2 25.500 38 15,5 1.900 2 27.400 40 16 1.900 2 29.300 42 16,5 1.900 2 31.200 44 17 2.200 2 33.400 46 17,5 2.200 2 35.600 48 18 2.200 2 37.800 50 18,5 2.200 2 40.000 52 19 2.500 2 42.500 54 19,5 2.500 2 45.000 56 20 2.500 2 47.500 58 20,5 2.500 2 50.000 60 21 3.000 3 53.000 63 21,5 3.000 3 56.000 66 22 3.000 3 59.000 69 22,5 3.000 3 62.000 72 23 3.500 3 65.500 75 23,5 3.500 3 69.000 78 24 3.500 3 72.500 81 24,5 3.500 3 76.000 84 25 4.000 3 80.000 87 25,5 4.000 3 84.000 90 26 4.000 4 88.000 94 26,5 4.000 4 92.000 98 27 4.500 4 96.500 102 27,5 4.500 4 101.000 106 28 4.500 4 105.500 110 28,5 4.500 4 110.000 114 29 5.000 4 115.000 118 29,5 5.000 4 120.000 122 30 5.000 4 125.000 126 30,5 5.000 4 130.000 130 31 6.000 6 136.000 136 31,5 6.000 6 142.000 142 32 6.000 6 148.000 148 32,5 6.000 6 154.000 154 33 7.000 8 161.000 162 33,5 7.000 8 168.000 170 34 7.000 8 175.000 178 34,5 7.000 8 182.000 186 35 8.000 10 190.000 196 35,5 8.000 10 198.000 206 36 8.000 10 206.000 216 36,5 8.000 10 214.000 226 37 9.000 12 223.000 238 37,5 9.000 12 232.000 250 38 9.000 12 241.000 262 38,5 9.000 12 250.000 274 39 10.000 15 260.000 289 39,5 10.000 15 270.000 304 40 10.000 10 280.000 10 40,5 10.000 10 290.000 20 41 11.000 10 301.000 30 41,5 11.000 10 312.000 40 42 11.000 12 323.000 52 42,5 11.000 12 334.000 64 43 12.000 12 346.000 76 43,5 12.000 12 358.000 88 44 12.000 15 370.000 103 44,5 12.000 15 382.000 118 45 13.000 15 395.000 133 45,5 13.000 15 408.000 148 46 13.000 17 421.000 165 46,5 13.000 17 434.000 182 47 14.000 17 448.000 199 47,5 14.000 17 462.000 216 48 14.000 20 476.000 236 48,5 14.000 20 490.000 256 49 15.000 20 505.000 276 49,5 15.000 20 520.000 296

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.