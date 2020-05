A melhor forma de ganhar Pokémoedas com o novo sistema de Pokémon Go

Já que os treinadores de Pokémon Go têm passado mais tempo em casa, a Niantic vem adaptando o jogo ao distanciamento e se concentrando mais nas experiências individuais. Agora, a desenvolvedora vai tentar proporcionar outras formas de ganhar Pokémoedas jogando em um lugar só.

A Niantic vai adicionar atividades diárias para que os jogadores consigam cinco moedas a mais. Antes, a única forma de conseguir Pokémoedas era colocar seus Pokémon para defender ginásios. A cada hora que eles ficassem no ginásio, você recebia seis Pokémoedas.

Com o novo método, o número de Pokémoedas recebidas por defender ginásios será reduzido a duas por hora. O número máximo de Pokémoedas que você pode ganhar por dia, porém, vai aumentar para 55.

Confira algumas das atividades diárias que você pode encontrar:

Faça uma jogada Excelente

Evolua um Pokémon

Faça uma jogada Ótima

Use uma Fruta para ajudar a capturar um Pokémon

Tire uma foto de seu companheiro

Capture um Pokémon

Fortaleça um Pokémon

Faça uma jogada Boa

Transfira um Pokémon

Vença uma reide

Com a atualização, provavelmente não vai valer a pena ir até um ginásio por enquanto. Mas não haverá uma mudança drástica nas Pokémoedas com as missões diárias, já que o número máximo continua basicamente o mesmo. A melhor forma de ganhar essas moedas é completar qualquer desafio diário que aparecer o quanto antes.

A Niantic vai testar a atualização antes com os jogadores da Austrália, mas deve sair mundialmente em breve. Na fase inicial, a Niantic vai ouvir os comentários dos jogadores e realizar testes adicionais dependendo dos resultados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 07 de maio.