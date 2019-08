Tudo que você precisa saber sobre a Temporada Beta da Fila por Função de Overwatch

Escolha uma função, qualquer uma. Uma mudança aguardada finalmente chega aos servidores principais de Overwatch em 13 de agosto e haverá toda uma nova temporada competitiva para testá-la. Aqui está tudo que você precisa saber sobre a transformação de Overwatch como o conhecemos.

A fila por função, que requer que cada jogador escolha uma função (ou mais) em que gostaria de jogar antes de cada partida de Overwatch, vai virar regra na atualização de 13 de agosto. Toda partida de Overwatch terá dois suportes, dois tanques e dois jogadores que causam dano. Isso se aplica ao jogo rápido, ao competitivo e alguns modos do Arcade. A Liga Overwatch instituiu a “trava de função” em todo seu estágio quatro como parte da mudança.

A fila por função faz parte do Reino de Testes Público (RTP) desde 18 de julho. Isso deu aos jogadores mais dedicados a chance de testar os efeitos da fila por função no jogo. Além disso, a fila por função foi instaurada no competitivo do RTP. Muitos jogadores, inclusive os da Liga Overwatch e grandes streamers, preferiram a experiência da fila por função no RTP ao frequente caos que é o competitivo do servidor principal.

A Temporada Beta da Fila por Função chega em 13 de agosto para juntar os mundos. A “mini temporada” do competitivo de Overwatch vai durar duas semanas e garantir aos jogadores uma chance de se acostumarem ao novo formato antes da temporada 18 do modo competitivo, que começa em 1º de setembro.

Apesar de a fila por função ser uma mudança bem-vinda para muitos, ela requer sim algumas adaptações. Os jogadores terão três classificações de habilidade diferentes, uma para cada função, no modo competitivo. Depois de completar cinco partidas de posicionamento por função, eles recebem a classificação de habilidade daquela função, que pode ser diferente das outras.

Pode ser que um jogador complete todas as partidas de posicionamento de suporte e caia na classificação Diamante, por exemplo. Depois, ele pode jogar com a função de dano e ficar em uma classificação mais alta. Isso permite que os jogadores encarem o competitivo de jeitos diferentes. Alguns podem querer aumentar a classificação em todas as funções, enquanto outros podem querer se concentrar em uma função específica. Com a fila por função, agora é escolha deles e ninguém precisa ficar “se adaptando” a outras funções

A Temporada Beta da Fila por Função é, basicamente, uma temporada de testes com benefícios para aqueles que participarem. É possível conseguir pontos competitivos como sempre se consegue por participar em uma temporada competitiva. Também é possível se classificar para os 500 melhores neste período. As estatísticas da temporada de testes “não contarão para as estatísticas permanentes de Temporada Competitiva dos jogadores” segundo a notícia no site oficial de Overwatch.

Já que nenhuma das estatísticas é permanente, nada que acontecer durante a Temporada Beta da Fila por Função vai afetar os jogadores nas outras temporadas competitivas. Overwatch usa um sistema oculto complexo para calcular onde um jogador deve estar em relação à classificação de habilidade. A Temporada Beta não vai afetar isso.

Isso significa que agora é a hora de testar um novo tanque ou de decidir jogar com heróis de dano no modo competitivo, como você sempre sonhou. Se “feedar” ou jogar mal, não vai afetar ninguém a longo prazo. Por outro lado, se você for particularmente bem durante a Temporada Beta da Fila por Função, terá que repetir a performance na temporada 18 para contar.

A Temporada Beta da Fila por Função vai de 13 de agosto a 1º de setembro. Já que é uma grande mudança para a comunidade de Overwatch, a Blizzard está segurando um pouco outra atualização. Sigma só ficará disponível n competitivo em 1º de setembro, para dar tempo de os jogadores se ajustarem.

Artigo publicado originalmente por Liz Richardson em inglês no Dot Esports no dia 12 de agosto.