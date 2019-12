Todos os visuais do Paraíso Congelado de Overwatch 2019

Caíram os primeiros flocos de neve do inverno no hemisfério norte, então começou o evento Paraíso Congelado de Overwatch 2019.

Há um total de sete novos visuais nos servidores principais para dar o pontapé inicial nas celebrações invernais. Como sempre, os visuais Épicos custam 750 de ouro, e os Lendários podem ser comprados por 3.000 de ouro. Todos os visuais e outras recompensas do Paraíso Congelado podem ser compradas ou desbloqueadas nas caixas de saque.

Overwatch on Twitter O evento Paraíso Congelado está de volta em Overwatch! Ganhe novas recompensas a partir de agora até 2 de janeiro. 🎄❄️ https://t.co/7Ni77gR7AB

Aqueles que perderam itens dos eventos anteriores do Paraíso Congelado terão uma segunda chance de desbloqueá-los a partir de hoje. Todos os cosméticos dos anos anteriores, incluindo visuais e apresentações de destaque, voltaram a ficar disponíveis na caixa de recompensas do jogo e também com desconto no menu de personalização de heróis.

O evento Paraíso Congelado 2019 vai até 2 de janeiro, então os fãs terão pouco mais de três semanas para desbloquear o máximo possível de recompensas enquanto estiverem disponíveis.

Veja todos os visuais que podem aparecer embaixo da árvore de Natal dos fãs de Overwatch nas festividades do Paraíso Congelado 2019:

Visuais Épicos

Novamente, a Blizzard Entertainment oferece visuais gratuitos para os jogadores que alcançarem nove vitórias no jogo rápido, competitivo ou Arcade. Toda semana, os jogadores de Overwatch terão a chance de ganhar um visual diferente, totalizando três ao longo do evento.

Semana 1

Ugly Sweater: 76

Imagem via Blizzard Entertainment

Semana 2

Holly Moira

Imagem via Blizzard Entertainment

Semana 3

Snow Angel Mercy

Imagem via Blizzard Entertainment

Visuais Lendários

Mountain Man McCree

Imagem via Blizzard Entertainment

Rime Sigma

Imagem via Blizzard Entertainment

Jötunn Doomfist

Imagem via Blizzard Entertainment

Rat King Reaper

Imagem via Blizzard Entertainment

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 10 de dezembro.