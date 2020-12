Todos os novos visuais do evento Paraíso Congelado 2020 de Overwatch

É a melhor época do ano. O evento Paraíso Congelado 2020 de Overwatch está no ar.

O evento vai até 5 de janeiro. Até lá, você poderá aproveitar modos de jogo especiais, como Ofensiva de Bola de Neve da Mei e o novo Eliminação Descongelante.

Para muitos jogadores, o foco está nos novos visuais do jogo. Neste ano, o evento Paraíso Congelado trouxe oito novos visuais para você desbloquear ao longo dessas três semanas.

Épicos

Os três novos visuais Épicos deste ano podem ser obtidos através dos desafios semanais. Toda semana, você precisa vencer nove partidas de Overwatch para desbloquear o visual Épico daquela semana.

Junkrat Duende

Imagem via Blizzard Entertainment

Nesse visual Épico, Junkrat ganha um gorrinho festivo e um Pneu da Morte decorativo, mas não se engane: este duende vem preparando brinquedos explosivos. O especialista em bombas está esverdeado, em vez de cinzento, e suas tatuagens foram substituídas por símbolos de duendes bem, bem esquisitos. Junkrat definitivamente ganha o prêmio de visual “mais acidentalmente assustador” do evento Paraíso Congelado.

Ana Biscoito de Gengibre

Imagem via Blizzard Entertainment

No segundo desafio semanal do Paraíso Congelado, você terá a chance de desbloquear um novo visual Épico para Ana. A suporte tem uma aparência bondosa, mas geralmente fica ofuscada por sua mira precisa. O visual mostra o lado mais generoso de Ana, com um avental com um biscoito de gengibre e uma capa.

Roadhog Nevado

Imagem via Blizzard Entertainment

Roadhog pode ser redondo, mas não costuma ser muito festivo. O visual do último desafio do evento consegue fazer o herói parecer receptivo e assustador, o que já faz dele um clássico. A máscara de gás de Roadhog foi substituída por um rosto de boneco de neve, com direito a cenoura no nariz e olhos brilhantes. Seu cinto agora diz “SNOWR8GE”, como se ele fizesse parte de uma gangue natalina. É fantástico.

Lendários

Torbjörn Lenhador

Imagem via Blizzard Entertainment

Uma parte importante da personalidade de Torbjörn é ser o paizão da suporte Brigitte e de uma casa cheia de outros filhos. Este visual Lendário faz ele parecer mais pai do que nunca. Em vez de sua armadura, Torbjörn veste uma camisa de flanela com um colete de inverno verde e jeans claros. Seu cinto tem até uma rena, completando o visual de paizão do interior de um lugar bem frio.

Reinhardt Maquinista

Imagem via Blizzard Entertainment

Tanques que gostam de avançar com tudo para a retaguarda inimiga, o visual Reinhardt Maquinista é para vocês. Parecendo ter saído diretamente de uma versão de ação de O Expresso Polar, Reinhardt usa um quepe de maquinista e um monóculo em seu visual Lendário. Toda a parte superior de sua armadura está coberta de neve e as luzes de suas ombreiras parecem casinhas esperando a chegada de presentes.

Moira Imperatriz do Gelo

Imagem via Blizzard Entertainment

Se Overwatch for notificado pela Disney por se inspirar um pouquinho demais na rainha Elsa, nós avisamos. Neste visual Lendário, Moira se transforma em uma rainha de gelo, com direito a unhas parecendo sincelos, uma coroa congelada e sobrancelhas gélidas. O cabelo loiro em um coque trançado é um pouco óbvio demais, mas esperamos que o departamento jurídico da Disney deixe o visual no jogo, pois estamos ansiosos.

Zenyatta Brinquedo Robótico

Imagem via Blizzard Entertainment

Zenyatta continua recebendo alguns dos melhores visuais da história de Overwatch com este robô adorável. O monge ômnico se transforma no amigo robô de uma criança, trocando seu visual cromado por azul fosco e estrelas. Suas armas agora parecem brinquedos de montar, alguns com rostinhos sorridentes. O rosto de Zenyatta é uma tela de televisão. Ele parece feliz em todas as imagens promocionais, mas provavelmente seu rosto ficará mais bravo durante a luta.

Mei Pinguim

Imagem via Blizzard Entertainment

Parece que todo ano Mei ganha ao menos um visual que quebra a internet. Esse visual Lendário cumpriu o objetivo da forma mais fofa possível. Mei Pinguim é um traje completo de pinguim para a heroína, com olhos e um bico no capuz. Até mesmo seu companheiro vira um pinguim robô adorável. Esse visual é uma ótima forma de animar seus amigos ao destruí-los no Combate até a Morte de Bola de Neve.

Todos os visuais Lendários podem ser desbloqueados nas caixas de espólios do Paraíso Congelado durante todo o evento, de 15 de dezembro a 5 de janeiro. Eles também podem ser comprados com 3.000 de ouro. Os visuais Épicos só ficam disponíveis durante as semanas específicas de seus desafios, então lembre-se de pegar todos antes que sumam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 15 de dezembro.