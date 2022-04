Overwatch está no Game Pass?

Neste ano, a Microsoft anunciou o que pode ser uma das maiores aquisições da história da indústria dos games. A gigante da tecnologia comprou a Activision Blizzard pela impressionante quantia de US$68,7 bilhões.

E, com isso, os jogos da desenvolvedora estão a caminho da Microsoft. A mudança também permite que os criadores da Xbox adicionem novos títulos a seu arsenal, mas os jogos ainda podem aparecer em plataformas rivais, como o PlayStation, da Sony.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse em fevereiro que a “Microsoft vai continuar disponibilizando Call of Duty e outros títulos da Activision Blizzard no PlayStation, nos mesmos termos que estiverem vigentes pela Activision”.

“Também já nos comprometemos com a Sony e vamos disponibilizá-los no PlayStation no futuro, além do contrato atual, para que os fãs da Sony também possam continuar jogando os jogos que mais amam”, disse Smith.

A previsão é que a compra seja finalizada em 2023. Quando for concluída, os títulos da Activision Blizzard podem passar a fazer parte do Xbox Game Pass. Embora nada tenha sido confirmado, pode ser que Diablo, StarCraft e até World of Warcraft passem a fazer parte do console da Microsoft e de seu serviço de assinatura.

Mas outro jogo que pode entrar para o Xbox Game Pass em breve é o próprio Overwatch. O FPS multijogador da Blizzard se tornou um dos títulos online mais populares dos últimos anos. A Overwatch League se tornou uma das maiores ligas de esports do mundo após sua primeira temporada, em 2018.

Overwatch não está disponível no Game Pass no momento. Mas, obviamente, ele pode chegar ao Game Pass em breve. É uma questão de tempo após a finalização da compra da Activision Blizzard pela Microsoft.

A Microsoft anunciou em janeiro que ofereceria “o máximo possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e PC Game Pass, tanto novos quanto do catálogo incrível que a Activision Blizzard já tem”, acrescentando que a equipe estava “empolgada para continuar aumentando o catálogo do Game Pass com ótimos jogos”. E Overwatch pode ser um deles no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por David Gealogo no Dot Esports no dia 20 de abril.