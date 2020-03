Moira e Ana banidas da Rotação de Campeões desta semana no modo competitivo de Overwatch

Não está fácil para suportes em Overwatch. Na semana passada, a primeira rodada de “banimentos” da Rotação de Heróis do jogo tirou alguns heróis muito populares, como Mei e Hanzo, do competitivo. Nesta semana, os desenvolvedores decidiram passar a pressionar os suportes para que saiam de sua zona de conforto.

Tanto Ana quanto Moira estão desabilitadas no modo competitivo de Overwatch nesta semana. Reinhardt, principal tanque, e Reaper, herói de dano, completam o quarteto da semana na Rotação de Heróis.

Na Liga Overwatch, os banimentos são limitados a um tanque, um suporte e dois heróis de dano por semana. No competitivo, aparentemente não existe esse tipo de restrição. Desabilitar dois suportes é inesperado, levando em conta que só existem sete no jogo.

Os suportes provavelmente terão que voltar a Baptiste, que foi o primeiro suporte desabilitado pelas Rotações de Heróis, na semana passada. Brigitte também deve aparecer muito nas ranqueadas devido a sua popularidade na Liga Overwatch.

Os tanques vão ter que aprender a viver sem o escudo de Reinhardt. Podem aprender com a Liga Overwatch, que ficou sem Reinhardt na semana passada. Os times usaram composições mais defensivas, com Orisa, ou composições mais perigosas, com Winston.

Já os jogadores que usam heróis de dano têm muitas opções e devem conseguir driblar a falta que o dano de Reaper faz. Mei e Hanzo, que foram banidos na Rotação de Heróis da semana passada, estão de volta. Hanzo pode usar suas Flechas da Tempestade para compensar as habilidades de quebra de escudo de Reaper, mas os jogadores provavelmente vão escolher com base nos tanques do time inimigo.

A Rotação de Heróis do modo competitivo reinicia às quintas-feiras, normalmente por volta das 15h BRT, o que significa que a rotação atual fica até 19 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 12 de março.