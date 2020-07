Liga Overwatch anuncia planos da pós-temporada

O caminho da pós-temporada agora ficou mais claro para os times da Liga Overwatch.

A liga revelou hoje alguns detalhes sobre os planos para a pós-temporada, desenvolvida no meio de um cenário de COVID-19 que muda todos os dias. Todos os 20 times da Liga Overwatch terão a chance de passar para uma chave de Grande Final, que vai acontecer online na Coreia do Sul, no fim de setembro ou início de outubro.

As chaves iniciais da pós-temporada continuam divididas entre a América do Norte e a Ásia, de acordo com a Liga Overwatch. As chaves se espelham nas do May Melee e do Summer Showdown, sendo 13 times participantes da América do Norte e 7 da Ásia.

A pós-temporada começa em 3 de setembro, com chaves “de entrada” de eliminação única para os times de classificação mais baixa. Depois delas, uma chave de eliminação dupla começa em 5 de setembro para os times que passaram pelas chaves de entrada. Na semana seguinte, todos os times restantes se enfrentam em uma chave de eliminação dupla para coroar os dois melhores times de cada região, um da chave dos vencedores e um da chave dos perdedores.

Os quatro times competem na Ásia no torneio da Grande Final. A Liga tem especificamente a Coreia do Sul em mente para a base de operações, segundo Adam Mierzejewski, gerente sênior de operações competitivas da Liga Overwatch.

Não haverá um torneio presencial para os times, devido às medidas de segurança. Em vez disso, eles todos jogam em servidores online na Ásia para “reduzir problema de latência” e oferecer um ambiente competitivo mais justo.

“A segurança dos jogadores e da equipe é nossa maior prioridade, obviamente”, disse Mierzejewski, lembrando que haverá uma pausa de várias semanas entre as primeiras chaves da pós-temporada e o próprio torneio da Grande Final.

Times da América do Norte, seguindo recomendações e regras globais de segurança, deverão ficar isolados por um mínimo de 14 dias ao viajar para a Coreia do Sul. Os times já localizados na região da Ásia-Pacífico (APAC) ficariam onde estão para o torneio.

Os cinco times mais bem-colocados da América do Norte e Ásia entrariam automaticamente nos torneios de eliminação dupla. Os times restantes devem batalhar pelas três vagas nessas chaves de eliminação dupla. “Queríamos que todo time [da Liga] tivesse uma chance de chegar à Grande Final, mesmo que o caminho fosse tortuoso”, explicou Aditya Rudra, gerente de estratégia da Liga Overwatch.

As colocações da pós-temporada são determinadas pelo desempenho do time durante a temporada regular. Isso inclui vitórias bônus obtidas pelos times que venceram ou ficaram bem-colocados nos três torneios mensais. A Shanghai Dragons, por exemplo, venceu o May Melee e teve três vitórias adicionais nas estatísticas da temporada regular.

Além dos torneios iniciais, que estão marcados para 3 e 5 de setembro, as datas específicas relacionadas à Grande Final não são necessariamente definitivas. Devido à natureza mutável da pandemia de COVID-19, a equipe da Liga “precisa se planejar para tudo e isso inclui ser flexível”, disse Mierzejewski.

A Liga Overwatch continua em 17 de julho com o último torneio mensal de 2020, a Countdown Cup, que tem início às 16h BRT. A Paris Eternal, campeã do Summer Showdown, enfrenta a Vancouver Titans.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 15 de julho.