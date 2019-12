Jeff Kaplan confirma atualização 1.43 de Overwatch para semana que vem

Nesta semana, a comunidade de Overwatch brigou tanto que o “pai” teve que aparecer para separar. Depois de rumores de que a atualização 1.43, a próxima grande de Overwatch, só seria lançada em janeiro de 2020, Jeff Kaplan, diretor do jogo, revelou a verdade no fórum da Blizzard hoje. Kaplan confirmou que a atualização 1.43 seria lançada na semana que vem.

A atualização 1.43 está sendo testada no Reino de Testes Público (RTP). Seu tamanho é considerável e inclui grandes mudanças, como o enfraquecimento dos escudos e as melhorias a heróis. A atualização 1.43 também inclui a nova funcionalidade “Enquanto Você Espera”, que permite que os jogadores nas filas dos modos competitivos joguem algumas partidas rápidas de outros modos de jogo enquanto esperam.

Geralmente, as atualizações ficam no RTP por aproximadamente duas semanas antes de serem disponibilizadas nos servidores principais, então muitos jogadores esperavam que fosse ao ar ontem, 3 de dezembro. Quando a terça-feira inteira se passou sem nenhuma novidade, os fãs de Overwatch começaram a se preocupar. Como a atualização 1.43 deve ter grande impacto no meta e melhorar a experiência do competitivo, a comunidade espera ansiosa por sua chegada.

Ainda em 3 de dezembro, a tanque principal da Dallas Fuel, Ashley “Trill” Powell, publicou um parágrafo de um suposto email enviado aos times do Overwatch Contenders. O trecho dava a entender que a atualização 1.43 só iria ao ar em janeiro. Outros da comunidade de Overwatch duvidam da legitimidade da informação “vazada” por Trill, mas muitos fãs de Overwatch a aceitaram como fato e foram aos fóruns expressar seu descontentamento.

Mas Kaplan veio salvar o dia. “A atualização será lançada na próxima semana”, disse Kaplan no fórum de Overwatch em que os fãs expressaram suas preocupações. “A não ser que algum grande imprevisto faça acontecer um atraso, esperamos disponibilizar a atualização na semana que vem.”

Kaplan ligou o lançamento ao evento de fim de ano ver Overwatch, dando a entender que o evento anual começaria na semana que vem, provavelmente em 10 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de dezembro.