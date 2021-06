Cross-Play Beta de Overwatch já está ativo

A equipe de desenvolvimento do Overwatch anunciou o Cross-Play Beta, um programa que permitirá que jogadores em diferentes plataformas finalmente joguem certos modos de jogo juntos, no início deste mês. Embora tenha levado mais algumas semanas de ajustes, o programa foi ao ar ontem.

O Cross-Play Beta permite o jogo entre plataformas em todas as versões disponíveis do Overwatch, do PC ao Xbox One, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Os jogadores de console poderão se juntar a jogadores em diferentes marcas de consoles pela primeira vez, enquanto os jogadores de PC podem finalmente convidar seus amigos de console para desfrutar de alguns modos de jogo divertidos.

O jogo entre plataformas de Overwatch vem com algumas exceções. Por causa da diferença na mecânica entre as versões do jogo para PC e console, os jogadores de console que entrarem nos lobbies de jogadores de PC terão o auxílio à mira desativado. Além disso, jogadores de console não terão permissão para entrar em lobbies de PC em qualquer modo competitivo.

Os jogadores do console podem optar por sair do Cross-Play Beta e continuar a jogar apenas com aqueles que compartilham a mesma marca de console. Aqueles que optarem pelo programa poderão então jogar todos os modos, até mesmo o modo competitivo, com jogadores em outras versões de console do jogo. Duas tabelas de classificação separadas serão lançadas durante a 29ª temporada do modo competitivo para jogadores de console, refletindo a escolha de entrar ou sair do programa. Os jogadores de PC não podem cancelar o jogo cruzado.

Para aproveitar ao máximo o programa Cross-Play Beta, os jogadores de console precisarão conectar suas contas Overwatch a uma conta Battle.net. Uma vez que isso requer algum nível de esforço, a equipe de Overwatch recompensará todos os jogadores que optarem pelo programa (até mesmo jogadores de PC) com uma Caixa de Itens Dourada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 22 de junho.