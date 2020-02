Atualização de 12 de fevereiro para Overwatch: todas as mudanças

Menos de uma semana depois de a Blizzard Entertainment atualizar o Reino de Testes Público de Overwatch, as mudanças chegaram aos servidores principais. A atualização é relativamente pequena, mas os fãs já podem começar a testar no Jogo Rápido e Competitivo em todas as plataformas.

Só quatro heróis chamaram a atenção da Blizzard para as atualizações de PC. Dos quatro, só uma fica mais forte: Symmetra. Wrecking Ball, Widowmaker e Brigitte ficaram mais fracos nesta semana.

A Blizzard também trouxe novas mudanças específicas para os usuários de consoles. E apesar de haver um número limitado delas, são mudanças que ajudam a moldar o meta do console e ajudar os fãs de Overwatch que dependem da assistência de mira.

Veja tudo que foi alterado na atualização do dia 12 de fevereiro de Overwatch.

Brigitte

Imagem via Blizzard Entertainment

Kit de Reparos

Armadura concedida pela cura acima da vida máxima reduzida de 75 para 50

Cura por segundo reduzida de 60 para 55

Symmetra

Imagem via Blizzard Entertainment

Projetor de Fótons (disparo secundário)

Dano aumenta de 120 para 140

Widowmaker

Imagem via Blizzard Entertainment

Beijo da Viúva

Tempo de carga do disparo aumenta de 0,75 para 0,9 segundo

Wrecking Ball

Imagem via Blizzard Entertainment

Bate-estaca

Perda de controle aéreo causada a inimigos atingidos por Piledriver reduzida de 1 para 0,5 segundo

Alterações apenas para console

Ana

Imagem via Blizzard Entertainment

Rifle Biótico

Tamanho do projétil para alvos aliados aumenta de 0,3 para 0,4

Symmetra

Imagem via Blizzard Entertainment

Torre de Sentinela

Dano causado pela torre reduzido de 34 para 30

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.