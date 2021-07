Todos os aumentos de frequência, novos Pokémon, reides e bônus do evento Pokémon Go Fest 2021

Além de ser o maior evento anual do jogo, o Pokémon Go Fest 2021 também é um dos mais confusos. Há muitas coisas acontecendo por um tempo limitado e mudando rapidamente para que outras tomem seu lugar.

Neste ano, o evento acontecerá em 17 e 18 de julho, das 10h às 18h locais, e terá novos bônus e encontros, como Meloetta e outros Pokémon usando chapéus inspirados em Meloetta.

Cada dia do Pokémon Go Fest 2021 será dedicado a algo específico. O primeiro dia terá habitats rotativos, Pokémon usando fantasias especiais e a Arena de Desafio Global, enquanto o segundo dia será um dia de reides, trazendo de volta todos os Pokémon Lendários que já apareceram em Pokémon Go.

Devido a essa divisão, os aumentos de frequência, reides e outros bônus do evento vão funcionar de forma um pouco diferente do normal para um evento de Pokémon Go. Então, se você pretende aproveitar ao máximo o Pokémon Go Fest 2021, confira todos os Pokémon e reides que aparecerão nos dois dias — exceto os dos habitats.

Aumentos de frequência

Dia um, geral

Pikachu (chapéu do Pokémon Go Fest 2021) (pode ser brilhante)

Chimecho (pode ser brilhante)

Kricketot (pode ser brilhante)

Audino (pode ser brilhante)

Dia dois, geral

A definir

Dia um, Incenso

Unown F (pode ser brilhante)

Unown G (pode ser brilhante)

Dia dois, Incenso

A definir

Fotos

Pikachu Rock Star (recompensa da Pesquisa Especial)

Pikachu Pop Star (recompensa da Pesquisa Especial)

Reides do evento

Reides do dia um

Uma estrela Ponyta de Galar (chapéu do Pokémon Go Fest 2021) (pode ser brilhante) Zigzagoon de Galar (chapéu do Pokémon Go Fest 2021) (pode ser brilhante) Shieldon Deino (pode ser brilhante)

Três estrelas Weezing de Galar Hitmontop Cranidos

Cinco estrelas A definir



Reides do dia dois

Uma estrela A definir

Três estrelas A definir

Cinco estrelas A definir



Bônus do evento

Evolua Kirlia para Gardevoir e consiga o ataque Barulho Sincronizado

Evolua Vibrava para Flygon e consiga o ataque Poder da Terra

Módulos Atrair terão duração de três horas

Distância para chocar ovos será reduzida pela metade

Portadores de ingressos terão mais chances de encontrar Pokémon brilhantes

Todos os jogadores poderão fazer seis Trocas Especiais por dia

Todas as rotações de habitat

Novos Pokémon no evento

Pikachu (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Ponyta de Galar (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Zigzagoon de Galar (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Gardevoir (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Flygon (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Pikachu Rock Star

Pikachu Pop Star

Meloetta

New Shiny Pokémon in event

Pikachu (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Ponyta de Galar (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Zigzagoon de Galar (chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Unown F

Whismur

Chimecho

Audino

Tympole

Throh

Sawk

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de julho.