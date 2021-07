Todos os Pokémon que aparecerão com mais frequência no habitat Deserto Montanhoso do Pokémon Go Fest 2021

A rotação de habitats volta com tudo no Pokémon Go Fest 2021, onde certos Pokémon temáticos aparecerão em cada bloco de horário.

Esse recurso costuma ser usado como uma forma de variar os Pokémon que aparecem em diferentes horários de um evento, mantendo os jogadores investidos no jogo por um período mais longo para capturar todas as espécies. Então, no primeiro dia do Pokémon Go Fest 2021, 17 de julho, os habitats mudarão a cada hora entre as 10h e as 18h locais, trazendo novos Pokémon que aparecem com mais frequência naturalmente ou com Incensos.

Ao todo, serão quatro habitats, ativos em horas diferentes — Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna. Os Pokémon que aparecem em cada habitat se encaixam na temática geral.

O habitat Deserto Montanhoso aparecerá às 11h e às 15h no primeiro dia do evento. Será mais provável encontrar Pokémon nativos de montanhas e desertos, que treinam nessas áreas ou que gostam de calor. Se o seu plano é jogar todo o Pokémon Go Fest 2021, confira todas as espécies que aparecerão com mais frequência no habitat Deserto Montanhoso.

Habitat Deserto Montanhoso

Geral

Hippopotas (pode ser brilhante)

Shieldon

Skarmory (pode ser brilhante)

Incenso

Flareon

Flygon

Throh

Tyranitar

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de julho.